Харьковчанка делает дома для домашних питомцев из войлока

Среди всех изделий, которые выходят из рук мастера Юлии Косатой больше всего внимания привлекают вот такие домики для домашних любимцев, ведь они совсем не похожи на те, которые продают в зоомагазинах. Тест-драйв изделий осуществляют домашние любимцы Юлии - коты, которые, собственно, и натолкнули ее на идею создания собственного бизнеса.

Юлия Косатая, мастер по войлоку:

Благодаря им они и начали создаваться. Потому что, вот допустим, покупаю шерсть для сумки - я ее раскладываю на столе, сразу кот залазит туда и делает себе там гнездышко.

Создать подобные вещи из шерсти может каждый желающий, уверяет Юлия, главное - желание. Для того, чтобы сделать более или менее простые изделия, инструментов не надо, понадобятся только руки. А вот дом для котов уже требует специальных принадлежностей.

Юлия Косатая, мастер по войлоку: Это рубель. Это для толстых изделий. Например, домики или вот сапоги. Они валяются рубелем. А мелкие изделия, вот те же сумочки, тут руками можно обойтись.

По словам мастерицы, процесс создания изделий из шерсти занимает много времени. Например, на создание дома для четвероногих уходит минимум 3 дня, и это, если работать над ним каждый день не менее девяти часов. Но самое интересное то, говорит мастерица,что начав работать с этим материалом, уже нельзя остановиться. Ведь шерсть - это очень положительно заряженный материал, который привлекает своим запахом, тактильными ощущениями. Один только взгляд на изделие из шерсти вызывает искреннюю улыбку и поднимает настроение. А вот идеи для дизайна своих изделий Юлия берет отовсюду.

Юлия Косатая, мастер по войлоку:

Во-первых, у меня с детства еще, я помню, когда засыпала какие -то картинки в голове, те же космические домики какие-то. Например, приходит образ какого-то домика, но он у меня до конца не сформирован. Я могу идти по улице, увижу женщину в красивой юбке - несколько цветов, несколько элементов узоров дополняют мой образ. Иногда какие- то завитушки просто вот в рекламе в метро, уже какие-то идеи дают.