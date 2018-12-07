Харьковчанка делает дома для домашних питомцев из войлока

07 декабря 2018 г. 18:49
Автор: Кристина Асыка
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Среди всех изделий, которые выходят из рук мастера Юлии Косатой больше всего внимания привлекают вот такие домики для домашних любимцев, ведь они совсем не похожи на те, которые продают в зоомагазинах. Тест-драйв изделий осуществляют домашние любимцы Юлии - коты, которые, собственно, и натолкнули ее на идею создания собственного бизнеса.
 
Юлия Косатая, мастер по войлоку:
Благодаря им они и начали создаваться. Потому что, вот допустим, покупаю шерсть для сумки - я ее раскладываю на столе, сразу кот залазит туда и делает себе там гнездышко.
Создать подобные вещи из шерсти может каждый желающий, уверяет Юлия, главное - желание. Для того, чтобы сделать более или менее простые изделия, инструментов не надо, понадобятся только руки. А вот дом для котов уже требует специальных принадлежностей.
 
Юлия Косатая, мастер по войлоку:

Это рубель. Это для толстых изделий. Например, домики или вот сапоги. Они валяются рубелем. А мелкие изделия, вот те же сумочки, тут руками можно обойтись.

По словам мастерицы, процесс создания изделий из шерсти занимает много времени. Например, на создание дома для четвероногих уходит минимум 3 дня, и это, если работать над ним каждый день не менее девяти часов. Но самое интересное то, говорит мастерица,что начав работать с этим материалом, уже нельзя остановиться. Ведь шерсть - это очень положительно заряженный материал, который привлекает своим запахом, тактильными ощущениями. Один только взгляд на изделие из шерсти вызывает искреннюю улыбку и поднимает настроение. А вот идеи для дизайна своих изделий Юлия берет отовсюду.
 
Юлия Косатая, мастер по войлоку: 
Во-первых, у меня с детства еще, я помню, когда засыпала какие -то картинки в голове, те же космические домики какие-то. Например, приходит образ какого-то домика, но он у меня до конца не сформирован. Я могу идти по улице, увижу женщину в красивой юбке - несколько цветов, несколько элементов узоров дополняют мой образ. Иногда какие- то завитушки просто вот в рекламе в метро, уже какие-то идеи дают.
 Покупают дома для домашних любимцев  в основном иностранцы - американцы и европейцы, украинцам такое удовольствие не по карману. Себестоимость изделия достигает примерно шестидесяти долларов, а готовый домик стоит от ста двадцати до двухсот долларов. Впрочем, у мастера уже есть даже постоянные покупатели, которые делают заказ и во второй раз, и в третий. В ответ шлют Юлии фотографии своих довольных четвероногих любимцев в шерстяных домиках. А кроме домов для домашних любимцев, Юлия мастерит еще и женские сумки, шляпы мягкие игрушки и даже обувь из шерсти. Для всех желающих мастер проводит мастер-классы, где можно научиться работать с шерстью и делать для себя разные интересные вещи. 

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