Харьковчанка просит горсовет разрешить отдых на траве в городских парках - петиция

Харьковчанка предлагает городским властям разрешить горожанам отдыхать на траве в парках города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции, Приходько Татьяна, жалуется, что в каждом парке в центре Харькова охрана парков прогоняет людей с газонов.

«Во всем мире в парках города люди приходят на газон почитать, заняться йогой, просто полежать на земле», - отмечает харьковчанка и просит разрешить использовать горожанам газоны города для отдыха.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 20 августа.

На данный момент петицию пока никто не подписал.

Если инициатива наберет 5000 подписей за 90 дней, ее рассмотрят в горсовете.