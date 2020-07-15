Харьковская библиотека им.Короленко возобновила обслуживание посетителей

15 июля 2020 г. 12:46
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Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко сегодня, 15 июля, возобновляет обслуживание посетителей по летнему графику.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как отмечается, при посещении библиотеки читателям необходимо пройти температурный скрининг и иметь защитную маску и придерживаться социальной дистанции в 1,5 м.

Кроме того, все посетители учреждения будут обеспечены дезинфицирующими средствами.

Залы библиотеки им. Короленко с понедельника по среду работают с 11:00 до 19:00, с четверга по субботу - с 9:00 до 17:00, воскресенье - выходной.

Также в библиотеке отмечают, что с целью предотвращения скопления посетителей читатели могут воспользоваться информационно-библиотечными услугами в удаленном режиме.

 

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