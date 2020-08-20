Харьковские альпинисты ко Дню города покорили Арарат

20 августа 2020 г. 16:36
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Десять харьковских альпинистов покорили самую высокую вершину Малого Кавказа - Арарат.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Восхождение на Арарат харьковские альпинисты совершили в честь Дня города Харькова. 

Как рассказали в Харьковском альпклубе, альпинисты Артем Антоненко, Вадим Антоненко, Татьяна Бершова, Андрей Гаркуша, Илья Гаркуша, Андрей Демченко, Артем Нагорный, Виталий Нагорный и Александр Ярко под руководством Почетного гражданина города Харькова, заслуженного тренера Украины Сергея Бершова взошли на вершину горы в Турции, на высоту 5137 м.

Напомним, в конце июля 2019 года альпинисты из Харькова взошли на Монблан. Они преодолели один из самых сложных маршрутов Альп и поднялись на высоту 4810 м.

 

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