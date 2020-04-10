Харьковские мишки вышли из спячки

Косолапый Васька неспешно выходит из своей берлоги - это первая прогулка бурого мишки после крепкого зимнего сна. Из спячки соньки в этом году вышли поздно, говорят в зоопарке, как, собственно, и уснули - лишь в середине января. Потому как слишком теплая погода была этой зимой.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Традиційно найміцніше спав бурий ведмідь Матвій - він у цьому питанні відповідальний і дисциплінований. Матвій же раніше за всіх і прокинувся. А ось бурий ведмідь Вася із року в рік підтверджує свою славу "ведмедя-шатуна": кілька разів прокидався - то водички попити, то на невеличкий променад вийти.

Наслаждаются теплым весенним солнышком - шесть бурых и три гималайских медведя, рассказывает Жанна Сивуха. Сейчас они не очень активны, но всё равно много времени стараются проводить на свежем воздухе, а на ночлег возвращаются в теплую берлогу.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Поки клишоногі не надто активні. Причини тому: температурні показники і певні фізіологічні процеси, якими супроводжується пробудження від зимового сну. Зараз ведмедям не рекомендована важка їжа, адже у природі у цей час клишоногі довго постяться. Хіба пощастить знайти залишки здобичі великого хижака.

Поэтому пока мишки питаются легкими для их желудка кормами - это пророщенный овес, морковь, свекла, яблоки и каши. А вот любимую косолапыми рыбку и мясо сотрудники зверинца будут вводить в рацион постепенно.

Вот только принимать солнечные ванны мишкам в ближайшее время не удастся, ведь уже завтра на Харьковщине будет пасмурно и дождливо, на почве возможны заморозки, температура воздуха ночью от 2 - 4 ° тепла, днем ​​+10 +12.

В воскресенье дождливая погода начнет отступать, небо периодически будет затягиваться облаками, ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки, а днем ​​воздух прогреется до 13 градусов с отметкой плюс.

Начнется следующая неделя с малооблачной погоды, днем ​​от +13 до +18.