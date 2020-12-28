Харьковские театры готовят традиционные новогодние программы, но не исключают, что придется осваивать просторы интернета

Празднование Нового года онлайн и трансляции выступлений в интернете. Сейчас, когда власти рассматривают возможность полного локдауна на новогодние праздники, заведения культуры готовят сценарии празднования в условиях карантина. По словам генерального директора ХНАТОБа Олега Орищенко, в данный момент театр активно готовит программы на декабрь и январь.

Олег Орищенко, генеральний директор ХНАТОБа:

Это будут концертные программы, которые очень любят наши зрители: популярные оперы, мюзиклы, отрывки из мюзиклов, какие-то хиты эстрадные. Это всё мы готовим и, я думаю, нашим зрителям понравится. Ну, традиционные спектакли новогодние - это «Щелкунчик» Чайковского, они чуть ли не каждый день идут. Поэтому милости просим всех, приходите отдыхайте.

Праздничные программы для младших зрителей также пока что планируются в обычном режиме. Харьковский театр юного зрителя, придерживаясь всех карантинных требований, сейчас показывает представления для самых маленьких гостей и готовится к традиционному празднованию Нового года.

Татьяна Цвилая, директор Харьковского театра для детей та юношества:

Ми плануємо зіграти кілька новорічних вистав, все таки плануємо сноушоу перед виставами... Готуємо сюрпризи.

По словам директора, переносить деятельность театра в интернет пока не планируют, надеются, что локдаун не будет введен, но рассматривают все варианты развития событий.

Татьяна Цвилая, директор Харьковского театра для детей та юношества:

Я хочу підкреслити, що звісно ми хочемо грати вистави, звісно ми хочемо чути бурхливі оплески наших глядачів, посмішки, квіти, ми хочемо дарувати нашу творчість, але ми розуміємо важливість карантинних запобіжних заходів. Концертів чи прямих трансляцій наразі ми не готуємо. Ми плануємо, звісно, ми плануємо і привітання і плануємо сюрпризи в інтернеті, на сторінках в соцмережах і на каналі в Ютубі. Скажімо так, ми готуємося і до такого сценарію так само.

В театрах готовятся к любому развитию событий и уверены, что хорошо отметить праздники можно в любых условиях.