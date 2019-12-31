Харьковский аэропорт назвал новые авиарейсы в 2020 году, на которые уже открыта продажа билетов

В Харьковском аэропорту подвели итоги уходящего 2019 года и назвали новые направления в 2020 году, на которые уже открыли продажу билетов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 2019 году аэропорт начал сотрудничество с такими авиакомпаниями, как Ryanair, Buta Airways и Ernest Airlines

Также из Харькова открылся ряд прямых рейсов по таким направлениям, как: Баку, Вильнюс, Краков, Львов, Милан (Мальпенза), Одесса, Париж, Познань, Прага, Рим и Шарджа.

Как отмечается, на 2020 запланированы новые рейсы, на которые уже можно приобрести билеты: Будапешт (Ryanair, Wizz Air), Бургас (SkyUp Airlines) и Ираклион(Ellinair).

Топ-10 направлений года, по данным аэропорта, стали: Киев, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Анталия, Варшава, Вена, Тель-Авив, Гданьск, Вроцлав и Дортмунд.

Также в пресс-службе аэропорта напомнили, что в 2019 году аэропорт «Харьков» впервые в своей новейшей истории достиг отметки миллионного пассажира. По итогам 2019 года, услугами аэропорта воспользовались 1,34 миллиона человек, что практически на 40% больше, по сравнению с показателями 2018 года.