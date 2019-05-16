Харьковский амурский тигр отметил день рождения

Этому двухсоткилограммовому хищному котику сегодня исполнилось три года. По традиции амурскому Тигру ​​по кличке Елисей сотрудники зоопарка подарили коробку с восемью килограммами свежей баранины. Коробку подвесили, чтобы полосатик перед тем, как попробовать мясо, вдоволь наигрался, рассказывает Жанна Сивуха

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Тигр смог вдоволь наиграться, раскачивая её как маятник и в конечном итоге стащив на землю. Этот возраст у тигров говорит о том, что перед нами уже взрослый половозрелый самец, с ярко выраженным характером хищника. Когда в семимесячном возрасте Елисей приехал в зоопарк - это был маленький котёнок, который боялся буквально малейшего шороха. Сейчас же это величественный тигр, который очень ревностно охраняет свои границы от посторонних.

Вдоволь наигравшись, именинник изрядно полакомился свежиной, а затем вернулся к своему любимому занятию - валяться на солнышке.