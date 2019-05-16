Харьковский амурский тигр отметил день рождения

16 мая 2019 г. 19:28
Автор: Алина Тюхай
3 просмотра

Этому двухсоткилограммовому хищному котику сегодня исполнилось три года. По традиции амурскому Тигру ​​по кличке Елисей сотрудники зоопарка подарили коробку с восемью килограммами свежей баранины. Коробку подвесили, чтобы полосатик перед тем, как попробовать мясо, вдоволь наигрался, рассказывает Жанна Сивуха

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Тигр смог вдоволь наиграться, раскачивая её как маятник и в конечном итоге стащив на землю.  Этот возраст у тигров говорит о том, что перед нами уже взрослый половозрелый самец, с ярко выраженным характером хищника. Когда в семимесячном возрасте Елисей приехал в зоопарк  - это был маленький котёнок, который боялся буквально малейшего шороха. Сейчас же это величественный тигр, который очень ревностно  охраняет свои границы  от посторонних.

Вдоволь наигравшись, именинник изрядно полакомился свежиной, а затем вернулся к своему любимому занятию - валяться на солнышке.

Видео: 

Тигру Елисею сегодня исполнилось 3 года - 16.05.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.