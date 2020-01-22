Харьковский Детский балетный театр выступил в Китае

Воспитанники Детского балетного театра Харьковской хореографической школы вернулись с гастролей из Китая, где показали сказку «Белоснежка и семь гномов». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в театре, это был уже 11-й фестивально-гастрольный тур учащихся школы по Китаю, который состоялся в рамках сотрудничества театра с культурными организациями этой страны по программе «Открытые двери в искусство».

Труппа Детского балетного театра под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Ржевской показала китайским детям сказку «Белоснежка и семь гномов». Поездка проходила в течение месяца - с 20 декабря 2019 года по 21 января 2020-го. Харьковская трупа посетила 14 крупнейших китайских городов, в том числе столицу КНР Пекин, где дала около 20 спектаклей.

Также в ходе поездки харьковские дети посетили мастер-класс китайских артистов балета и побывали в гостях у Национальной балетной труппы Китая, где приняли участие в гала-концерте по случаю 60-летия китайского балета.