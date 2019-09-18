Харьковский метрополитен сегодня будет работать на 1 час дольше

Сегодня, 18 сентября, харьковский метрополитен будет работать на 1 час дольше.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, уточнив, что продление работы метро связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист».

«Уважаемые харьковчане и гости города! В связи с проведением футбольного матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити» на стадионе «Металлист», время работы метрополитена продлевается до 1:00 19 сентября», - говорится в сообщении.

Начало матча – в 10:00.