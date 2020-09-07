Харьковский областной лабораторный центр обнаружил уже целый ряд пляжей, где купание может быть опасно для здоровья

Алексеевский лугопарк. Лето подошло к концу, но на городских пляжах людно даже в будни. Вера рассказывает, что из-за работы летом не смогла поехать в отпуск, поэтому пришла наверстать упущенное сегодня и обязательно придёт еще. К воде никаких претензий она не имеет, а наличие инфекций, считает, уже стало нормой для отечественных пляжей.

Вера, отдыхающая:

Ифекция, постоянно, сколько я живу, постоянно инфекция, инфекция. Я работала в пионерский лагерь на Донце "Фигуровка". Там жара дикая. Медсестра: "Ой, нашли палочку холеры. Детям нельзя ходить. Всё нельзя, нельзя." Мы своих детей, вот таких, вот таких, 3 раза в день, утром, вечером, по любой погоде, ни разу всё лето не пропускали. Никакая холера не прицепилась.

Анастасия живёт неподалеку. Говорит, пока у нее появилось свободное время, решила отдохнуть на пляже. Девушка ничего не знала о наличии в воде кишечной палочки, но информации не удивляется, потому что вода ей здесь не нравится, следовательно, предпочитает загорать.

Анастасия, отдыхающая:

Просто у меня ребёнок в саду несколько часов, и я решила полезно провести это время. Пришла немножко позагорать. - Вам нравится вода тут? - Честно? Нет. Поэтому я загораю, я не купаюсь.

В Харьковском областном лабораторном центре напоминают, на их официальном сайте есть интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания места. Она обновляется всякий раз, когда появляются новые результаты лабораторных исследований. Сейчас сверхнормативный уровень содержания кишечной палочки обнаружен на семи пляжах области. Среди них и три, пользующихся наибольшей популярностью у харьковчян - Алексеевский лугопарк, Петренковский и Безлюдовский водоёмы. Специалисты предупреждают, что купание в этих водоёмах может угрожать проблемами со здоровьем.

Неля Новидская, зав. отд. эпид. надзора наблюдения и профилактики инфекций заболеваний ХОЛЦ:

Це загрожує виникненням кишкових інфекційних захворювань, будь-яких кишкових інфекційних... Будь-яких інфекційних заворювань, які передаються фекально-оральним шляхом, в наслідок заковтуввання води і їх розмноження в подальшому в організмі.

Поскольку погода еще способствует отдыху в воде, санспециалисты продолжают проверки водоёмов пляжей города и области.