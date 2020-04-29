Харьковский верблюд Саша стал многодетным отцом

Двугорбый красавец по имени Саша в этом году стал многодетным папой. Три самки - Шакира, Наташа и Юля родили ему весной детенышей. Сначала, в конце марта, родился Сеня, через десять дней на свет появился Кирилл, и еще за четыре - почтенный отец знакомился с маленькой верблюдихой Эйприл.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

До Харківського зоопарку самець Сашко прибув з Астрахані ще маленьким верблюжам у компанії так само маленьких самочок Шакіри і Наташі. На той час це був абсолютно непримітний верблюд, флегматичний і дещо ледачий. Та лише поглянувши на нього, наші кіпери були одностайні: зоряний час верблюда ще попереду, він буде вожаком! Так і сталося! За своє вдачею самець сміливий і допитливий.

Верблюжонок Кирилл, говорят в зоопарке, по характеру копия папа. Маленький пушистик так же любит нежиться на солнышке. А вот Эйприл, рассказывает пресс-секретарь зверинца очень активная и хорошо ладит со смотрителями. Уже есть даже определенный ритуал, когда работники зоопарка заходят в вольер - девочка их сначала обнюхает, а затем подставляет бока, чтобы почесали.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Найменші веблюжата знаходяться у загоні разом з мамами і татом, отож малюкам не сумно, можна гратися один з одним досхочу. А ось старшому Сені компанію складає брат Боня, мама і гуанако. День до вечора Сеня влаштовує «доганялки» за гуанако, оскільки брат Боня на пропозиції побігати відповідає неохоче і у відповідь може навіть плюнути. Матусі піклуються про своїх дитинчат відповідально і дуже ніжно.

Пока горбатые детки Кирилл и Эйприл питаются материнским молоком, а Семен Александрович, которому сегодня кстати исполнился месяц, уже понемногу подъедает - сеном, травой и овощами.