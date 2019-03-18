Харьковский зоопарк пополнился маленькими пекари (видео)

18 марта 2019 г. 13:10
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В харьковском зоопарке с приходом весны произошло пополнение: на свет появились малыши пекари.

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Потомство дали сразу несколько самок пекари. Уже через пару часов после рождения малыши начали ходить за матерью, а на следующий день самка с потомством присоединилась к стаду.

Сейчас основным кормом малышей является материнское молоко, но совсем скоро они перейдут на взрослый рацион, в который входят овощи, фрукты и ягоды.

«Эти небольшие животные напоминают наших поросят, однако, совсем им не родня! Малыши быстро растут, радуют игривым характером и очень любят прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду. Дело в том, что в природе пекари проживают в условиях круглогодичных положительных температур, где только два сезона – период дождей и засушливый период. Поэтому весна для пекари – любимейшее время года», - отметили в зоопарке.

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