ХАРС-2018 в стиле pin-up. В Харькове состоится четвертый ретрослет

11 мая 2018 г. 19:39
Автор: Светлана Еченина

ЗИМ-12 1953-го року випуску- перший радянський автомобіль, який можна було купити  за гроші.  Коштував цей красень 40 тисяч сталінських рублів.

Этот ретро автомобиль  - один из 117, входящих в коллекцию Дмитрия Скворчевского. Мужчина коллекционирует машины уже более 30-ти лет. Старейший здесь - Ким 10 51 фаэтон 1937 года выпуска, а самый молодой - это запорожец 1994 - го года. Впрочем, любимца себе Дмитрий за это время так и не выбрал.

Дмитрий Скворчевский, владелец музея «Автореликвия»

Они все для меня ценны, дороги, любимы  и так далее. То есть тут невозможно что-то выделить. Потому что все мое, все родное. Это как «Какой ты палец больше всего любишь? – Ну они все же ж мои, как же. Точно так и с машинами.

Мужчина открыл собственный музей, где показал часть своей коллекции. Сейчас он упорно готовится к харьковскому ретрослету, который состоится 19- го и 20 мая на артзаводе «Механика». В Харькове мероприятие будет проходить уже четвертый год подряд. В этом году организаторы ожидают, что будет представлено порядка стапятидесяти автомобилей и около сотни мотоциклов. Тема мероприятия  - пин-ап.

Дядя Фара, организатор ХАРЗ

В этом году стиль пин-ап – праздник, яркость,  нарядность – вот решили так. Вот темы рождаются  либо во сне, либо где-то там во время прокопки огородов . Пин-ап… ну вот пин- ап – не могу объяснить, почему пин-ап.

Пин-ап - это не только картинки с девушками в кабинах американских летчиков, объясняют организаторы. Это - целая эпоха послевоенных 1940-х и всех 1950-х лет.

Также, добавляют они, в этом году на ретрослете можно будет увидеть Линкольн Континенталь кабрио 1962 года, уникальный Шевроле бел аир хардтоп спорт купе 1955 года из гаража генсека Леонида Брежнева.

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