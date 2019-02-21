ХПИ проведет в выходной традиционный фестиваль науки

21 февраля 2019 г. 12:53

День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN!» состоятся в воскресенье, 24 февраля, в спорткомплексе НТУ «ХПИ»

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

Так, гостей ожидают лабораторно-экспериментальные опыты, мастер-классы, лекции, дискуссии и музыкальное шоу от рок-групп. 

Кроме развлекательной программы пройдет встреча с выпускниками  вуза и ведущими работодателями. Также можно будет пообщаться с ректором университета Евгением Соколом, преподавателями, аспирантами и студентами.

Члены приемной комиссии расскажут об особенностях вступительной кампании и правилах приема в 2019 году.

Начало мероприятия - в 10:00.

 

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