http://1x-bet-ua.com — лучший помощник в ставках на спорт®

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Стало известно, что московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с тренером Владимиром Крикуновым. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо». Подписанное соглашение рассчитано на один сезон.

Тренер возглавляет команду с осени 2018 года и именно под его руководством в сезоне 2018/19 клубу удалось выйти во вторую стадию плей-офф. За проведением хоккейных матчей и их результатами, болельщики могут следить на http://1x-bet-ua.com.

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Генеральный директор ХК Евгений Кривопусков рассказал, что результаты, которые показал клуб в чемпионате, полностью устраивают руководство. Пока же новый чемпионат не начался, у болельщиков есть отличный шанс испробовать все ставки на киберспорт онлайн — БК 1xBet.

Несколько фактов о спортивной карьере Крикунова:

До 2018 года Крикунов возглавлял «Динамо» в период с 2004-2008 год и помог клубу получить звание клуба чемпиона страны в 2005 году.

Также тренер работал со сборной России с 2005 по 2006 год и под его руководством команда получила бронзу в чемпионате мира в Вене, а после — заняла четвертое место в Турине на Олимпийских играх (2006 г).

Напомним, что в последнем чемпионате «Динамо» под руководством Крикунова обыграло ХК «Спартак» со счетом 4-2, и четвертьфинала им предстояло сыграть с ЦСКА. Однако сезон пришлось досрочно завершить, что, конечно же, опечалило болельщиков. Но многие нашли выход из ситуации и решили отвлечься, пробуя все ставки на киберспорт онлайн — БК 1xBet.

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Сегодня руководство «Динамо» совместно с тренером активно работают над формированием команды. Уже к концу апреля должна появиться информация о продлении контрактов с игроками. К тому же, болельщики чуть позже узнают и о новичках, которые будут выступать за команду в грядущем сезоне. Но пока сезон не начался, есть отличная возможность следить за ESEA CS:GO — любые ставки на 1xBet в режиме онлайн.

Учитывая многолетний опыт Владимира Крикунова и то, что он уже не раз работал с ХК «Динамо», нет никаких сомнений, что игроки в предстоящем сезоне будут подготовлены на все 100% и смогут приятно удивить своих болельщиков.

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