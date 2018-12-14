«Хвойная радость». В Харькове начали продавать елки

В Харькове начали продавать новогодние елки. Продавец Анатолий на торговом месте еще затемно, с утра зазывает покупателей. И говорит, это уже дало первые результаты.

Анатолий, продавец

Сегодня 10 штук продал, от 120 начиная и чуть-чуть выше : 150, 120, 200, 250. Качество хорошее, местная доставка - сделаем

Эти елки привезли с Западной Украины, все деревца чипированные, добавляет мужчина.

Валентина такому товара рада. Женщина говорит, что надо проверять, как пахнут веточки

Почему, можно уже покупать. Уже ж 19-го день святого Миколая, обязательно надо наряжать елочку

А вот Татьяна рассказывает, что для новогодних красавиц еще рано, ведь так можно потерять ощущение праздника

Татьяна

Я лично считаю, что еще рановато. Хотя бы дня за три до Нового года, вот так, а сейчас еще рановато.

Нашлись и те, кто и елкам рад, и купить уже хочет, но вот цена кусается. Например, Светлана с радостью приобрела бы деревце гривен за 200, впрочем, качество ее не устраивает

Светлана

Они каждый год все растут и растут, космические цены на них, просто космические. – Какая цена почем? – (продавец) 150 начиная, 120, 180 – Желтая от эта? – Там хорошие – Та ладно, ага, щас вы мне говорите 150, а будет по 200. Я знаю, что выберу

Маленькое, метровое деревце можно купить за 110 гривен. За зеленую и пушистую сосну высотой около двух метров просят 400 гривен, елка средней высоты обойдется в 350 гривен.