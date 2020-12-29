Индекс "Оливье": сколько обойдется харьковчанам символ новогоднего стола в этом году

Традиционный салат «Оливье» состоит из картофеля, моркови, вареной колбасы или мяса, яиц, огурцов и зеленого горошка. Заправляют его майонезом. Сейчас в канун Нового года горожане уже скупаются к праздничной ночи и отмечают: оливье не могут обойти вниманием

Галина, покупательница

Курицю запечемо, картошки зваримо, зробимо «Олів’є» і салат «Адмірал» - жовтенький такий. Заміна «Шуби», «Шуба» у нас червона, а «Адмірал» – він зверху білий з жовтеньким, так яєчко треться.

По словам горожан, к праздникам цены на продукты существенно подскочили, а вот, по словам продавцов, стоимость продуктов повысилась совсем немного. Поэтому, если брать классический салатик «Оливье» – то сейчас картофель стоит 11 гривен, морковь - 8 гривен, десяток яиц можно найти как за 26, так и за 36 гривен. Зеленый горошек и майонез можно приобрести в среднем за 30 гривен. Самым дорогим будет мясо, которое стоит около сотни гривен за кило, или колбаса. Она стоит от 70 до 150 гривен. Килограмм «Оливье» обойдется примерно в девяносто гривен.

Марина, продавец

В преддверии Нового года берут «варёнку», вареную колбаску, «Докторскую» берут высшего сорта, первый сорт, разнообразный ассортимент, то есть люди готовятся к новогодним праздникам и берут то, что им по ценам. На «Оливье» посоветую вам - молочная ДСТУ синюха есть, есть «Докторская», есть «Останкинская» колбаска.

Наименьшим спросом даже сейчас пользуются овощи, жалуются продавцы.

Ирина, продавец

Не дуже, я би не сказала, що більше, у людей, мабуть, грошей нема. Ми простоюємо, так, як і в будні дні, обично. Я не знаю взагалі, що люди... Бачу, що беруть мандарини, таке собі на овочах хуже набагато.

А вот продавцы фруктов радуются, что в течение недели значительно выросли продажи мандаринок, яблок и лимонов.

Продавец

Самые вкусные мандарины – это Измир, Турция. Сейчас все в основном берут его, потому что он новогодний, он красивый, все любят только такой мандарин. Но люди в основном сейчас смотрят на цены, потому что так как в стране коронавирус – все стараются взять подешевле.

Горожане говорят, что в этом году, учитывая то, что символ года - травоядное животное, - будут обходить говядину, зато отдавать предпочтение рыбе

Ирина, покупательница

«Оливье» - нет, будем деликатесы есть. Рыбку красненькую, икорку, холодец – вон, мяса накупили. Конечно дороже, но на Новый год, вы ж понимаете, экономить никто не будет.

А тем временем сети ресторанов запустили доставку готового меню. Администратор одного из ресторанов в центре Харькова рассказывает, что в их заведении люди делают предзаказ от шеф-повара в праздничную ночь. Говорит, в этом году пытались отойти от традиционного праздничного стола.

Юлия Воронова, администратор ресторана

Было разработано новогодне-рождественское меню. Сделали акцент на утке, запустили супы, лапшу, утку запеченную. Так как это считается главным блюдом рождественского стола. Решили выделиться, назвали это "Утиные истории" и решили попробовать так, потому что «Оливье», «Шуба» уже тоже слишком банально - везде это есть.

Впрочем, в конце концов люди, опасаясь январского локдауна, пытаются экономить. Об этом говорят и рестораторы, и продавцы, и горожане.