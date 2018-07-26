Индустриальный стиль в интерьере кафе: уют и грубый шарм®

Индустриальный стиль в дизайне интерьеров – это универсальный вариант концептуального ресторана или кафе. Особенно легко он может преобразить постсоветские помещения – старые заброшенные ангары, заводские здания и угрюмые бетонные склады. Собственно, стиль так и возник в 90-х годах прошлого столетия. В Нью-Йорке, как и в случае с лофтами в середине 20-го века, в это время появилось много заброшенных индустриальных зданий. Архитекторы и дизайнеры не смогли упустить шанс дать вторую жизнь таким домам.

Изначально склады, заброшенные заводы и мануфактуры превращали в общественные пространства. Они использовались как арт-площадки, танцевальные залы, рестораны, библиотеки и т.д. Американская богема собиралась в старых ангарах, чтобы посетить выставку молодых художников или фотографов. Со временем индастриал перекочевал в дизайн кафе и ресторанов. Оформлением концептуальных заведений в этом стиле занимается студия дизайна Partner Design.

Главные особенности индустриального стиля и его подвиды

Индастриал – это гармоничное сочетание грубых промышленных элементов, роскошного декора, уникальной дизайнерской фурнитуры и мебели, а также атмосферы уюта, комфорта и спокойствия. В отличие от похожих минимализма или хай-тека, такое оформление более теплое.

Есть два основных подвида индустриального стиля:

Естественный. В таких случаях стены, балки, арматура, перекрытия и прочие детали промышленных зданий остаются на месте и используются для антуража. В постсоветских зданиях сохраняют фактуру бетонных стен, кирпичную кладку с ее неровностями и шероховатостью, т.д. Такой подстиль чаще используется именно в просторных промышленных помещениях.

Искусственный. Этот вариант как раз подходит для кафе, которым «повезло» разместиться в торговой части многоквартирных домов. Реальные индустриальные элементы заменяет минеральная штукатурка под бетон, имитация кирпича, металлические аксессуары и искусственно состаренная мебель.

В целом индастриал – это стильное оформление, но не притязательное, более выразительное и уютное. Для покраски и декорирования используется очень сдержанная и простая цветовая палитра. Это может быть цвет бетона, мокрого камня, разные оттенки коричневого, черного, бежевого, белого. Яркие акцента расставляют при помощи текстильных аксессуаров и мебели. Но их количество строго ограничено. Лучшие оттенки для таких целей – глубокий лиловый, фиолетовый, красный, хаки. Реже – желтый, голубой, бирюзовый.

Материалы отделки и декорирование

Для создания индустриального стиля в любом помещении используют такие материалы:

матовый металл с искусственной или природной патиной, несовершенствами, сколами (медь, железо, алюминий, проч.);

бетон с натуральной или искусственной фактурой – шероховатостями, полосками, камешками;

натуральный или искусственный камень природных оттенков – серого, черного, белого;

старинное или искусственно состаренное дерево.

Такие материалы создают одновременно уютную и загадочную атмосферу, позволяют оставить свидетельства прошлого в самом современном интерьере.

Что же касается декора, то приветствуются настенные граффити, винтажные рекламные плакаты и постеры, потертые вывески и таблички. Также используются соответствующие картины в стиле поп-арт или стим-панк. Как уже говорилось, балки, трубы, цепи – все это тоже становится частью декора интерьера.

В общем, индастриал – это свободный и яркий стиль, которые дарит ощущение спокойствия и уюта. Он не раздражает, не навязывается, но с первого взгляда удивляет и захватывает.