Испания будет закрыта для туристов до 2021 года

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 в связи с пандемией коронавируса, рассказали в ведущей профессиональной организации предпринимателей Exceltur, обслуживающих туристическую отрасль.

Министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Она пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

Испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие представители правительства.

С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавших от пандемии стран.

По данным Exceltur, потери из-за отсутствия иностранных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.

Чтобы избежать волны банкротств, отрасль возлагает надежду на возможное открытие морских курортов для граждан Испании. На всякий случай предлагается отправлять людей на отдых в полупустых поездах и загруженных только на две трети самолетах - во избежание заражения сохранять дистанцию ​​в один-два метра. Определенной дистанции предлагается соблюдать в ресторанах и на пляжах.

В то же время администрация Канарских островов, ссылаясь на то, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просит в порядке исключения разрешить принимать летом не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности. Официальный Мадрид пока никак на это не отреагировал.

Отмечается, что как минимум к 9 мая передвижения по стране ограничивается. За нарушение - попытку выехать из центральных областей страны в район морских курортов - предусматривается штраф в 1500 евро.

Кроме того, отмечается, что в этом году отдых будет не по карману многим испанцам. Ведь миллионы людей не работают из-за пандемии, а меры станут причиной поднятия цен, например, на тот же транспорт.

По состоянию на 22 Апреля в Испании зафиксировано 204 178 случаев заражения коронавирусом (21 282 смертей).