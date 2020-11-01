IV Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил победителей

31 октября состоялась онлайн-церемония определения победителей IV международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs.

Организаторами кинофестиваля стали общественная организация «Mediafrontline eV» в партнерстве с Think Tank Ukraine . Кинофестиваль прошел при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда и Федерального министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Развитие сотрудничества с гражданскими обществами в странах Восточного партнерства».

Как сообщается на сайте мероприятия, победителя Национального конкурса, который в этом году состоялся впервые, определило жюри в составе режиссера и драматурга Наталии Ворожбит, режиссера-документалиста Сергея Буковского и киноменеджера, участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе.

Так, победителем, который получил денежный приз в размере 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций «потомучто», стал фильм War Note режиссера Романа Любого. Также он получил сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс «Подготовка операторов БПЛА» от партнера приза Dronarium.

Специальные награды жюри получили кинокартины Not Alone Снежаны Гусаревич и «Зарваница» Романа Химея и Еремы Малащука («За фиксацию нового мифа и за поиск неуловимого смысла в коллективном шествии за чудом»).

Приз зрительских симпатий (сертификат на 30 000 гривен на аренду съемочной техники компании Patriot Rental) получил фильм «Вторжение в Байконур» режиссера Ангела Ангелова.

Победителем третьего питчинга в истории Kharkiv MeetDocs стал режиссер Алексей Радинский и продюсер Любовь Кнорозок.

Членами жюри питчинга были продюсер документального кино и корреспондент нескольких изданий Франции, Швейцарии и Бельгии Стефан Сиоан, продюсер Star Media Producers Hub, в прошлом руководитель программ «Ревизор» (9 сезонов) и «Страсти по Ревизору» (6 сезонов) Виктория Бурдукова и директор ООО «Идасом ИНТЕРНЕШНЛ филм», продюсер таких фильмов как «Киборги», «Чужая молитва», «Мы. Мы рядом» и других, а также Иванна Дядюра.

Главным призом нынешнего питчинга стал MacBook , который поможет победителю в его работе. Отдельный приз от Star Media - главного партнера индустриальной секции - получил проект «Тренер-отец. Воспитанные боксом» режиссера Алексея Савелова и продюсера Надежды Грачевой. Компания предоставит призеру услуги по скрипт-докторингу.

Во время церемонии были объявлены и победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино «Бардак». Особенностью фестиваля является то, что все работы были сняты без государственного финансирования. Гран-при, который определяется путем зрительского голосования от «Бардак» получил фильм One more Day режиссера Александра Шимко.

Кроме того, победителями «Бардак. Автономный» стали:

Обладатель приза жюри - «Идеальная семья», режиссер Дмитрий Ковальский - за креативное использование киноязыка в раскрытии темы ценности семьи.

Особое отличие от членов жюри получили следующие киноработы:

«Сила и правда», режиссер Роман Бордун - за лаконичную, точную и щемящую сатиру на украинское медиапространство.

«Вова Чайка с 10В», режиссер Валерия Сторчак - за умение увидеть и показать творчество в повседневной жизни, осветить художника и его настойчивость в работе.

«Магазинчик», режиссер Александр Онуфриев - за живую, легкую и полную надежд историю, ярко и с любовью воплощенную на экране.

«Наташа», режиссер София Полищук - за актуальное, честное и откровенное кино, которое вызывает смесь эмоций и чувств, ставит вопросы и побуждает к размышлениям.

«The Barber», режиссер Сергей Пудич - за интересный вклад в развитие короткометражного жанрового кино.

«Сторонник», режиссер Сергей Найда - за режиссуру, экспрессивный монтаж и смелость в использовании средств современного андеграундного искусства в кино и захвата внимания минимальными ресурсами.

По результатам зрительского голосования главным победителем стал короткометражный фильм «Магазинчик» режиссера Александра Онуфриева.

Победителем второго конкурса детских видеороликов Meet Kids был признан ролик «Не игрушки» автора Марии Печенежской-Ткачевой.

Специальный диплом жюри получили:

«Радость или гадость», автор Диана Погожая - за оригинальность представления.

«В борьбе за чистоту», детская студия телевидения «Первый шаг», авторы - Петровская Екатерина, Дзюненко Никита, Келлер Александр - за техническую реализацию замысла.

Победителем приза зрительских симпатий стал Максим Куликов с работой «Антракт». Именно этот ролик получил самый высокий рейтинг по итогам зрительского голосования, которое длилось 26, 27 и 28 октября на официальном сайте кинофестиваля.

IV кинофестиваль Kharkiv MeetDocs длился шесть дней - с 26 по 31 октября включительно. На нем было представлено 24 полнометражных и 47 короткометражных картин, среди них - 2 мировых, 4 украинских и 8 харьковских премьер.