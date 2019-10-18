 

Из Харькова открылись прямые рейсы в Прагу и Львов

18 октября 2019 г. 11:11
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Из Харькова открываются прямые рейсы в Прагу и Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Первый рейс в Прагу украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines осуществила 17 октября.

Теперь вылеты будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону без учета багажа начинается от 1501 гривны, а время движения составляет 2 часа 35 минут.

Как сообщается, прямые рейсы во Львов будут выполняться в те же дни по стоимости от 639 гривен.

Напомним, данная авиакомпания уже запустила из Харькова прямые рейсы в Барселону, Ларнаку, Одессу, Римини, Кутаиси.

«Следующим событием станет открытие рейсов в Киев. Они запустятся 25 октября и будут доступны трижды в неделю от 498 гривен. Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу двумя авиаперевозчиками: МАУ и SkyUp Airlines», - сообщили в аэропорту.

Кроме того, 29 октября SkyUp Airlines возобновит рейсы в Шарджу (ОАЭ). Их стоимость будет начинаться от 3218 гривен.

 

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