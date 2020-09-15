Из клетки на волю: Харьковский зоопарк отпустил диких птиц на свободу

Весной и в начале лета, когда птенцы впервые вылетают из гнезд, они иногда попадают в беду. То в кошачьи когти, то в клюв хищных птиц. А иногда люди решают, что птенец в опасности, даже если это не так, и несут их в городской зверинец. Здесь принимают всех, лечат и кормят, а потом, когда малыши окрепнут, - выпускают на волю. На этот раз домом для подрощенных птенцов стали Гомольшанские леса.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

До нашого зоопарку потрапили 8 особин буревітра і 2 особини канюків. Це хижі птахи і в здоровому стані вони не дозволять взяти себе на руки. Тому нерідко, коли люди знаходять такого птаха, він перебуває у стані стресу або виснажений, він долгий час потерпав від настачі корму, завдяки старанню кіперів зараз птахи здорові, вони досягли статевозрілого віку, мають необхідні навички і готові до життя у дикій природі.

В зоопарке говорят, что в подавляющем большинстве случаев люди делают ошибку, беря в руки птенцов. Полагают, что их спасают, но на самом деле - принудительно изымают из привычного ареала, ведь часто родители следят за малышами и кормят их, просто уже не в гнезде.

Елизавета Ткачева, сотрудница Харьковского зоопарка

Насправді батьки на деякий час можуть залишати своїх дітей і відправлятися на пошуки їжі. Тому часто люди можуть зустріти совеня, яке сидить на гілці або навіть на землі, зовсім здавалося б самотнього.

Все птенцы - хищники, поэтому кормили их привычной пищей - мышами, крысами мясом под пристальным наблюдением специалистов, чтобы они, вернувшись в дикую природу, смогли быстро адаптироваться и умело охотиться.