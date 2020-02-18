Из Риги в Харьков переехали четыре редких журавля и самка кинкажу

Даём ей киви, хурму, всё, что сладкое, вода даётся с медом. Вот. Очень любит бананы.

Своим маленьким носиком самочка кинкажу учуяла сочный банан и сна как не бывало. Ночная пушистая красавица приехала в Экопарк в рамках программы по сохранению редких видов из Рижского зоопарка, рассказывает Валерия Иващенко.

Валерия Иващенко, зам. директора по зооветеринарным вопросам «Фельдман Экопарк»

Мы уже давно с ними сотрудничаем, мы получали оттуда уже много животных, которых можно увидеть в нашей зооколекции. У нас в Украине специализированная есть машина, которая оборудована необходимыми, скажем так, приспособлениями для транспортировки данных животных. Они транспортируются в специальных боксах, которые специально для них строятся в период подготовки всей необходимой документации и, полностью проходя весь таможенный контроль, они уже прибывают к нам в Экопарк.

Это вторая самочка этого вида теперь живет в мультикомплексе, поэтому сейчас обеим девочкам активно ищут жениха. Маленькое животное обычно в природе днем спит в дупле, а ночью ведет активный образ жизни. Вместо дупла специалисты повесили во временной клетке кинкажу шапку и сумочку, и самочка, как настоящая женщина, выбрала последнюю и там сладко сопит.

Впрочем, эта с виду милая зверушка, по словам заведующего сектором хищников Романа Суровцева, может похвастаться довольно своенравным характером, если ей ненароком что-то не понравится, и довольно интересными физиологическими особенностями своего вида.

Роман Суровцев, зав. сектора хищников "Фельдман Экопарк"

Когти для лазанья очень длинные, острые, чтобы быстренько перебирать ими, хвост длинной 40 сантиметров, для того чтобы балансировать, перепрыгивать с ветки на ветку, висеть вверх ногами, острые не только когти, но и зубы. Для раскалывания, обгрызания в дереве там, например, муравьев, там, выскребать, там, вытягивать. Языком она может и термитов доставать - он более такой, липкий у неё.

Кроме этой пушистой красавицы, в Экопарк из Латвии приехали еще два японских, один серый и один венценосный журавль, а также три белых колпицы.

По словам Владимира Переходовича, все птицы однолетние. После всех необходимых ветеринарных процедур большинство из них уже осваивается в вольерах со своими сородичами.

Владимир Переходович, зав. сектора птиц "Фельдман Экопарк»

Это временные вольеры для содержания, мы строим большие вольеры, большие - настолько большие, чтобы удобные были для каждой пары, где будет находится каждая пара в отдельности. Мы стараемся как можно максимально приблизиться к условиям, в которых они живут в природе — это там летом ящерки, сейчас ящериц нету, значит, ну, ходим, собираем. Потом есть зоофобус, мы даём шейки куриные, то есть это мясо отбивают люди. Кормят. Много зелени даём, и зерновая смесь.

В дальнейшем в Экопарке планируют собрать все существующие виды журавлей и создать специальный сектор для них.