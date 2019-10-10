Из-за футбольного матча в Харькове работу метро продлили

11 октября харьковский метрополитен продлит свою работу: поезда будут курсировать до 1:00 12 октября .

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Связано это с проведением 11 октября на стадионе «Металлист» футбольного матча между сборными Украины и Литвы в рамках Евро-2020 время работы метрополитена продлевается до 1:00 12 октября.

Также в связи с этим по требованию полиции, возможно, будут закрыты для обслуживания пассажиров станции метро «Спортивная» и «Метростроителей».

«Просим вас заранее планировать маршруты следования», - сказано в сообщении.