 

Из-за футбольного матча возле стадиона «Металлист» перекроют движение

17 сентября 2019 г. 13:45
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Завтра, 18 сентября, с 19:00 до 00:30 19 сентября движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).

На этот период автобусы некоторых маршрутов изменят движение так:

№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадку и посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№244э: - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;

№251э: - пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.

После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.

 

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