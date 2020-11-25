Из-за пандемии в Италии отменили "лыжные" каникулы

В Италии не планируют давать разрешение на проведение активного лыжного досуга после рождественских праздников из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает dpa international со ссылкой на итальянское правительство.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, «невозможно разрешать каникулы на снегу, потому что мы получим третью волну пандемии». Он также призвал европейских лидеров к «европейской координации» в этом вопросе.

По мнению итальянских правительственных чиновников, закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.

«Нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле (Италия – ред.), но разрешить его в Каринтии (Австрия – ред.)», – отметил губернатор итальянского региона Венето Лука Дзаия.

Ранее руководители северных регионов Италии призвали правительство открыть лыжные курорты, чтобы спасти зимний туристический сезон.