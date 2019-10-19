К Земле летит крупный астероид

К Земле приближается крупный астероид 162082 (1998 HL1). Как сообщает Astronomy Now, небесное тело сблизится с нашей планетой 25 октября.

По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет 440-990 метров.

Во время максимального сближения он подойдет к Земле на расстояние 6,2 миллиона километров, то есть, в 16 раз больше дистанции между планетой и Луной.

Несмотря на то, что 162082 (1998 HL1) относится к потенциально опасным астероидам, нет никаких шансов, что он столкнется с Землей во время этого сближения.

В следующий раз небесное тело пролетит мимо планеты в октябре 2140 года, тогда расстояние от него до Земли составит 6,18 миллиона километров.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаруженные околоземных объектов несколькими обсерваториями.