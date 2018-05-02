Как будут праздновать День Победы в Харькове

02 мая 2018 г. 16:10
69 просмотров

В Харькове ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пройдет ряд мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Завтра, 3 мая, в кинотеатре имени А. Довженко покажут тематические фильмы, а 4 мая харьковчане возложат цветы к мемориальному комплексу «Жертвам Холокоста» на перекрестке пр. Московского и ул. Двенадцатого Апреля. 

7 и 8 мая у памятников и братских захоронений в районах города пройдут гражданские панихиды. Также 8 мая во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого состоится праздничный концерт для ветеранов. 

9 мая пройдет торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в Лесопарке.

Позже в северном корпусе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина для ветеранов будет организован праздничный обед и концерт.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на протяжении всего дня 9 мая, с 12:00 до 22:00, будет проходить фестиваль «Поклонимся великим тем годам».

Вечером, с 16:00 до 18:00, на площади перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко состоится парад военных оркестров.

Также тематические и праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.