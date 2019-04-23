Как добраться в Киев из Кракова быстро и с комфортом®

Краков – отличный город для того, чтобы начать путешествие по Европе. Добраться в него легче и экономнее всего на автобусе. Данный вид транспорта очень популярен в Польше.

Преимущество поездок на автобусе

Рейс Краков-Киев в последнее время очень востребован. Билет на него с выгодой и без проблем можно купить в интернете. Там место можно временно забронировать, а оплатить позже. При оплате лучший вариант – воспользоваться банковской картой Visa или Master Card. Достаточно выбрать в системе нужный рейс, внести данные о пассажире, зарезервировать и оплатить билет. Его вышлют на указанный электронный адрес. После для удобства его нужно распечатать на листе А4. Допускать ошибки во время заполнения бланка билета нельзя – он является основанием для проезда через границу.

Мошенничество исключено – так как билеты именные, а при посадке предъявляют загранпаспорт, только тот человек, который покупал билет, сможет воспользоваться им. Рейс Краков-Львов является международным, так что форму бронирования следует заполнять только латиницей, как в загранпаспорте. Больше о нюансах поездки здесь https://transtempo.ua/route/kyiv-krakow.

На сайте можно также проверить наличие свободных мест на рейс. Все ответы на актуальные вопросы – расписание движений, маршрут – можно найти в интернете. Там можно посмотреть, есть ли автобус на определенную дату, сравнить цены разных перевозчиков, выбрать для себя оптимальный вариант. Это более удобно и дешевле, чем покупать билет в кассе. Сайт позволит не спешить на автовокзал, чтобы заранее забронировать свободное место.

Между Краковом и Киевом примерно 870 км. Преодолеть это расстояние можно за 11 с половиной часов. Краков – крупный исторический и культурный центр Польши, поэтому имеет продуманные транспортные соединения с близлежащими городами. Из него легко можно доехать в любой украинский или европейский город. Автовокзал в Кракове расположен недалеко от центрального железнодорожного вокзала, с которого отправляются поезда в Лондон, Мюнхен, Москву, Прагу. Это очень удобно для туристов, путешествующих с пересадками.

Бронирование онлайн – новый способ экономии времени и средств

Туристические автобусы европейского класса обязательно оборудованы кондиционерами, откидными креслами. В них спокойно можно проспать всю дорогу или наслаждаться живописными видами двух стран.

Заказ онлайн избавит от необходимости тратить уйму времени, простаивая в очередях на автовокзале. На востребованные направления билеты стоит покупать заранее. Цены на билеты на доступном для многих категорий клиентов уровне. Стоимость может быть снижена для пенсионеров, инвалидов, студентов, пассажиров с детьми. Размер скидок зависит от выбранного перевозчика.

Бронирование пригодится, если нет уверенности насчет того, состоится ли поездка. В нем есть только минус – если рейс популярен, бронь могут снять, если найдется покупатель, готовый платить деньги сразу. Гарантией поездки служит полностью оплаченный билет. Максимально удобный и понятный интерфейс сайта позволит совершить покупку за считанные минуты. В нем можно заказать билет и в другой польский город. Подробности по ссылке https://transtempo.ua/route/kyiv-katowice.

Обязательным местом для посещения в Кракове является Вавельский замок, а также кафе в стиле Гарри Поттера – «Дырявый котел». Краков известен большим количеством университетов, дающих образование высшего класса, поэтому рейс «Краков-Киев» особенно актуален для украинских студентов, приезжающих домой на каникулы.