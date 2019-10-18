Как "еноты", "совы", "змеи" и "пингвины" соревновались в зооквесте

В 129-й школе завелись еноты, совы, змеи и даже пингвины. Именно так назвали свои команды ученики седьмых классов во время Зооквеста, с которым к школьникам пришли сотрудники городского зверинца. Ева была капитаном команды «Змеи», говорит, больше всего понравился первый тест "Узнавайка", но были и тяжелые зоозадания.

Ева, школьница

Задание очень сложное было - последнее, где мы угадывали, какое млекопитающее, может, плазун, или какой-то ещё вид животных, сколько пробегает в час, и было очень сложно, мы отгадали немного, но было интересно испытать удачу.

А вот, собственно, и капитан команды пернатых – «Сов». Екатерина признается, задачи со скоростью животных для них тоже было тяжелыми.

Екатерина, школьница

Нам больше всего понравилось задание «Запоминайка», - потому что там мы заняли самый высокий бал, то есть шесть наклеечек.

Всего было пять таких постов с задачами, рассказывает ведущий методист Харьковского зоопарка Евгений Киося.

Евгений Киося, ведущий методист Харьковского зоопарка

Есть команды из школьников, команды по пять-шесть человек. Они ходят по постам, на каждом посту им предлагается выполнить задание, где-то сказать, кто из животных лишний по какому-то признаку, где-то найти детёнышей животных, где-то сказать, где какие животные живут, и так далее. И в зависимости от того, как они выполнят то задание, они получают призовые жетоны.

По словам классного руководителя «енотиков» и «змей», все ученики получили массу удовольствия и самое главное - получили новые знания или же закрепили уже пройденный материал.

Юлия Ходрева, учитель географии СОШ №129

Им очень понравились задания, задания были разноплановые, поскольку сейчас дети – визуалы, материал был очень хорошо подготовлен. Ну, и кроме этого - это межпредметные связи - география и биология перекликается, вот что тоже немаловажно. Они понимают, для чего они ходят в школу, для чего им нужны эти знания, как бы всё в жизни пригодится. Да, лишних знаний не бывает, за плечами не носить. Ну, и к тому же они оценили свои возможности.

Такие мероприятия являются неотъемлемой частью просветительской деятельности всех ведущих зоопарков мира, Харьковский тоже не отстает, поэтому частенько делает подобные квесты и выездные лекции

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

Особое внимание мы уделяем детям, наши лекторы приезжают в различные социальные учреждения — это школы, детские сады с разнообразными тематическими лекциями. Проводят открытые уроки по зоологии, занимаются зоологическим просвещением. Все эти мероприятия позволяют привить подрастающему поколению бережное отношение к миру живой природы.

А победу в Зооквесте одержала команда «Сов».