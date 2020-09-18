Как избавиться от пигментации®

Пигментация – серьезная проблема кожи, которая может возникнуть у женщин любой возрастной группы. При появлении нежелательных пятен избавиться от них помогут косметолог, диетолог и различные врачи, начиная от дерматолога и заканчивая специалистом по заболеваниям щитовидной железы. Необходимо выявить истинный источник, провоцирующий пигментацию, а причин данного изменения дермы множество:
Результатом чего бы ни являлись пигментные пятна, правильный повседневный уход – обязательное условие для их устранения. В данной статье мы расскажем о бьюти-рутине, которая подходит для пигментированной кожи.
Кожа с пигментацией нуждается в особых средствах и порядке их нанесения. Рассмотрим ключевые продукты:
Увлажняющий крем. Очень важно наносить его на сыворотку как утром, так и вечером. Выбирайте безмасляные варианты, если у вас жирная кожа, или средства для глубокого увлажнения, если она сухая.
Солнцезащитный крем. Необходим для всех типов кожи. Если у вас есть пигментация, вы никогда не должны забывать о нем.
Масло для лица. Использовать не обязательно, но вы можете приобрести его, если хотите обеспечить коже дополнительную дозу ухода.
Корректоры пятен. Для очень стойких шрамов отлично подходят точечные средства. Они содержат очень мощные ингредиенты, поэтому будьте осторожны, используйте только на необходимых участках.
Для получения хороших результатов не забывайте про маски для лица 2-3 раза в неделю. Помните: ничто не работает в одночасье! Ухаживайте за кожей ежедневно, чтобы увидеть желаемые изменения.