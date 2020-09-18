Как избавиться от пигментации®

Пигментация – серьезная проблема кожи, которая может возникнуть у женщин любой возрастной группы. При появлении нежелательных пятен избавиться от них помогут косметолог, диетолог и различные врачи, начиная от дерматолога и заканчивая специалистом по заболеваниям щитовидной железы. Необходимо выявить истинный источник, провоцирующий пигментацию, а причин данного изменения дермы множество:

гормональный дисбаланс;

солнечный загар;

старение;

неправильный уход и др.

Результатом чего бы ни являлись пигментные пятна, правильный повседневный уход – обязательное условие для их устранения. В данной статье мы расскажем о бьюти-рутине, которая подходит для пигментированной кожи.

Как ухаживать за лицом правильно

Кожа с пигментацией нуждается в особых средствах и порядке их нанесения. Рассмотрим ключевые продукты:

Очищающее средство. Умывание – самый важный этап в уходе. Чтобы сыворотки и увлажнители работали, необходимо чистое лицо. Для утра выбирайте мягкие пенки. Ночью возьмите продукт на масляной основе. Вы можете выбрать средства от пигментации https://christinacosmetics.ua/store/att-problem-pigmentatsiya/. Это профессиональная израильская косметика, созданная для решения, а не для маскировки проблем кожи. Отшелушивающее средство. Попробуйте использовать подобные продукты два или три раза в неделю. Выбирайте ту косметику, которая мягко выполняет свою работу, например, химические средства с AHA, гликолевой кислотой или витамином С. Обратите внимание, что данные вещества могут сделать кожу чувствительной к солнцу, поэтому используйте их вечером. Тоник. Использование его после очищения лица важно для восстановления pH и увлажнения кожи. Сыворотка. Богатая активными ингредиентами, она отлично подходит для решения такой проблемы, как пигментация. Попробуйте выбрать сыворотки, которые содержат сильнодействующие компоненты (витамин С, ретинол, ниацинамид или шафран). Каждый из них борется с пигментацией по-своему.

Увлажняющий крем. Очень важно наносить его на сыворотку как утром, так и вечером. Выбирайте безмасляные варианты, если у вас жирная кожа, или средства для глубокого увлажнения, если она сухая. Солнцезащитный крем. Необходим для всех типов кожи. Если у вас есть пигментация, вы никогда не должны забывать о нем. Масло для лица. Использовать не обязательно, но вы можете приобрести его, если хотите обеспечить коже дополнительную дозу ухода. Корректоры пятен. Для очень стойких шрамов отлично подходят точечные средства. Они содержат очень мощные ингредиенты, поэтому будьте осторожны, используйте только на необходимых участках.

Для получения хороших результатов не забывайте про маски для лица 2-3 раза в неделю. Помните: ничто не работает в одночасье! Ухаживайте за кожей ежедневно, чтобы увидеть желаемые изменения.