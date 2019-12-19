Как посадить семена капусты на рассаду®

Чтобы вырастить вкусную капусту для приготовления салатов, засолки или долгого хранения в свежем виде на зиму, следует провести много работ с самой средины зимы вплоть до начала осени. Но успех хорошего урожая капусты закладывается во время посева и посадки. Именно об этом этапе мы и расскажем вам далее.

С самого начала необходимо подобрать качественные семена определённых видов и сортов капусты. Очень распространены среди огородников сорта белокочанной капусты, они бывают ранние, среднеспелые и поздние.

Сорта ранней капусты покупают на рассаду и высевают их период с начала конца февраля до конца марта. Сорта средней спелости высевают с конца апреля, а семена позднеспелой капусты высевают 5 по 25 апреля. После посева семян в парник до момента высадки в грунт обычно проходит 40-50 дней. Ознакомится с полным разнообразием семян ранней или средне спелой капусты можно на сайтах, где продают семена капусты https://matla-flowers.com.ua/seeds/vegetable/cabbage-seeds/

Готовим смесь для посадки семян на рассаду

Приготовить почвенную смесь для посадки семян для рассады нужно заблаговременно, до наступления холодов и морозов. Смесь готовится в двух вариантах: первый - добавляют на один килограмм чернозема одну столовую ложку торфа. Это нужно для воздухопроницаемости и плодородности. Второй - с добавлением золы с аналогичной пропорцией, которая является источником микроскопических и макроскопических элементов, предостерегает развитие на рассаде заболеваний по типу черная ножка.

Посев семян ранней и среднеспелой капусты

Перед посевом готовят семена, для этого отобранные семена определённого сорта, помещают в ёмкость с водой 45 градусов на 30 минут, затем опускают в холодную воду на 5 мин, этим повышают устойчивость семян к грибковым заболеваниям. После этого, семена погружают в подготовленный раствор стимулирующий рост, к примеру: Силк, Эпис, Гумар или другие. Высеваются семена капусты в обильно политую земляную смесь, которую до появления первых всходов не рекомендуется увлажнять. Высевают семена в подготовленные емкости не глубже 1-2 см, накрывают пленкой для предотвращения испарений влаги из почвы, и гранят в помещении при комнатной температуре.

После шестидневного срока нас порадуют первые всходы рассады и накрытую пленку можно убрать. До первых настоящих листиков емкость размещают в хорошо осветленное место при температуре 7-10 градусов, а после образования листочков, следят за температурой, в зависимости от погодных условий. Например, в ясную повышают до 15-19 градусов, в пасмурную понижают до 13-15 градусов, а ночью до 7-11 градусов. Чтобы не допустить пере увлажнённости необходимо после полива землю рыхлить. Поливают рассаду дождевой водой с добавкой медного купороса или марганцевым раствором на 5 л воды 2 г марганца. Первые всходы рассады нуждаются в продолжительном освещении до 14 часов в сутки, и постоянном доступе свежего воздуха.

Финальный этап ухода за капустой для рассады

Для увеличения роста рассады, при образовании крепких листиков начинают процесс пикирования. После обильной поливки земли с рассадой каждый отдельный сеянец обязательно с землей извлекают, укорачивают корень и проводят посадку в отдельную емкость наполненной торфяно-перегнойной земляной смесью. Но когда первичный посев происходил в отдельные емкости, пикировку рассады можно не проводить. В дальнейшем будет легче сажать готовую рассаду в грунт для выращивания ожидаемого конечного результата и получения плодородного урожая капусты.