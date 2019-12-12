Как правильно выбирать подарки для девушек, чтобы не испортить праздничное настроение?®

Совсем забыли выбрать подарки для своей девушки? Что ж, с подобной ситуацией ежедневно сталкивается огромное количество мужчин, поскольку напряженный рабочий график и бесконечные повседневные проблемы не дают сконцентрироваться на важных моментах. Однако это не дает нам права не порадовать наших прекрасных спутниц жизни, особенно когда речь идет о праздниках и торжественных событиях в жизни девушек. Но все же выбирать женские презенты не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь при поиске подарков нужно учитывать множество различных факторов. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать вам, как правильно выбирать подарки для девушек, поделившись действенными советами, которые помогут найти необходимые варианты в 2 раза быстрее.

Основные правила поиска презентов для девушек

С самого начала, отправляясь на поиски подарков, необходимо понимать, что данный процесс является трудоемким и требует огромного количества свободного времени. Поэтому чтобы найти действительно хорошие варианты, рекомендуем подумать о выборе заранее. Помимо этого, начинать искать подарки лучше за 2-3 недели до наступления праздников, дабы иметь возможность просмотреть как можно больше доступных вариантов. Также помочь справиться с данной задачей помогут следующие советы:

Постарайтесь подобрать оригинальные и нестандартные варианты, способные удивить адресата. Многие девушкам приходится разочаровываться из-за того, что парни рассчитывают порадовать банальными подарками, которые дарятся из года в год. Попробуйте обратиться за помощью в специализированные интернет-магазины, которые занимаются изготовлением оригинальных подарков на заказ. Непременно стоит вспомнить об интересах, увлечениях и хобби девушки. Каждому человеку нужен стимул, чтобы двигаться вперед и добиваться новых вершин. Одним из таких стимулов является любимое занятие, которое заряжает позитивной энергией. Подарок, связанный с хобби, поможет вашей девушке продолжить заниматься любимым делом, получая от жизни удовольствие. Обязательно узнайте про пожелания и предпочтения девушки, дабы не преподнести в качестве подарка абсолютно ненужную или неподходящую вещь.

Варианты подарков девушкам

Рассмотрев основные советы по выбору презентов для девушек, самое время поговорить о наиболее универсальных вариантах, от которых будет в восторге любая представительница прекрасного пола:

Различные виды подарочных сертификатов Ювелирные украшения из драгоценных металлов Гаджеты, компьютерная техника, электроника и аксессуары к ним Фирменные изделия из натуральной кожи Специальные подарочные наборы косметики и средств ухода за телом

Универсальное решение при любых обстоятельствах – мультибрендовый сертификат от Onecard

Не хотите долго ломать голову над вариантами подарков для девушки? Почему бы не предоставить право выбора необходимые презенты адресату? С помощью мультибрендового подарочного сертификата от Onecard это стало возможным. Благодаря данному сертификату владелец может самостоятельно выбрать интересующие его товары и услуги в торговых представительствах популярных украинских и зарубежных брендов и рассчитаться за купленные товары за счет номинальной стоимости сертификата. Среди популярных брендов-партнеров наиболее популярными среди женщин считаются Brabrabra, Walker, Prostor, Mango, United Colors of Benetton, Pesto Café, Watsons, Lee Cooper, Penti, Zarina.