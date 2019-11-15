Как самостоятельно организовать поездку в Киев: билеты, жилье, досуг®

Давно хотите прогуляться по киевским улочкам, и даже знаете даты, когда отправитесь в столицу? Пора задуматься о том, как пройдет эта поездка и сделать все, чтобы отдых не омрачился. Остановимся на самых важных пунктах: где жить в Киеве, как добраться туда и чем заняться по месту.

Как снять квартиру?

Начнем с главного - квартиры: аренда жилья в Киеве посуточно начинается здесь, на сервисе бронирования апартаментов. Квартиры тут соответствуют действительности, реальные хозяева жилья на связи и сайт берет минимальную предоплату только для подтверждения намерений. Остальное — уже по заселению, когда вы увидите апартаменты и убедитесь, что здесь так, как на сайте.

Куда пойти?

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Обычно прогулки с гидом назначаются строго на определенный день, перенести который нельзя. Также подбирается группа из людей, которых вы не знаете. Экскурсовод может говорить тихо, неграмотно или просто быть неприятным человеком. Кроме этого, в интернете много мошенничества в этой сфере: берут предоплату и пропадают. С аудио-гидом вам нужны только приложение, смартфон и наушники.

Какой транспорт выбрать?

У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Давайте вместе разберемся, какие именно, и выберем наиболее комфортный.

Автомобиль. Удобно и быстро, если сравнивать с поездом. Возможно, будет немного дороже, и не факт, что по Киеву вы сможете спокойно передвигаться на машине. Здесь проблема с пробками. Поезд. Привычный транспорт, но время в пути длительное. Если вы без проблем спите в поезде, выбирайте ночной переезд, чтобы немного отдохнуть до прибытия в столицу. «Интерсити». Ускоренный вариант поезд с сидячим местом, хотя в наличии с недавних пор «трансформеры», где можно получить место для лежания. Самолет. В Украине появились внутренние рейсы по адекватной цене. Буквально три часа занимают регистрация, ожидание и посадка в самолет вместе со временем в пути. Попутка. Есть приложения для поиска водителей, которые направляются в Киев и предлагают подвезти за небольшую плату.

На что еще обратить внимание?

Берите комфортную одежду и обувь, чтобы длинные прогулки по Киеву были комфортными. Захватите сумку через плечо или рюкзак, чтобы взять с собой кошелек, документы, смартфон, наушники, пауэрбанк, дождевик или зонт на случай ухудшения погодных условий.

Кстати, о погоде. Проверяйте прогноз именно в столице. Если в вашем городе тепло и сухо, по приезду может оказаться, что здесь уже дождь и существенно холоднее. На морозную погоду выбирайте мягкие зимние ботинки с гибкой подошвой. При длительной ходьбе они снизят нагрузку на ступни.

Во время выбора жилья уделите внимание отдаленным от центра вариантам недалеко от метро. С помощью этого транспорта добраться до любой точки города несложно. Кроме того, это интересно для взрослых и детей, если метро нет в вашем городе. Киевский фуникулер также может привлечь внимание и стать аттракционом во время прогулки по столице Украины.