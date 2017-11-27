Как школьники постигали тонкости кондитерского искусства. Мастер-класс от студентов ХПИ.

Алексей немного волнуется, не каждый день приходится чувствовать себя преподавателем, говорит парень. Целую неделю он и еще 12 студентов Харьковского полихета с кафедры технологий жиров и продуктов брожения готовили мастер-класс для школьников, чтобы дети имели возможность научиться делать конфеты, кремы и бисквиты. А еще, добавляет студент, узнать тонкости и некоторые секреты кондитерского производства.

Алексей, студент

Многие считают приготовление карамели очень сложным. Это не то чтобы сложно – это опасно из-за того, что горячий материал используется и сама карамель, чтобы поддерживать тягучесть мы должны придерживаться определенной температуры. А приготовление сахарного теста – это не так уж сложно. В принципе, каждый может сделать, в интернете очень много рецептов. И чего можно было бы приготовить

Школьница Татьяна говорит, что узнала о мероприятии в интернете. И добавляет, что очень ждала этого мастер-класса, мечтала научиться готовить как настоящий кондитер. Конечно, говорит девушка, одного занятия мало, но теперь она думает о поступлении в этотВУЗ

Татьяна, школьница

Тут рассказывают как готовить разные виды теста, всякие сладости, крема рассказывают.

Идея проведения мастер-класса появилась около месяца назад, говорит Елена Мочалова. Она инженер кафедры технологий жиров и продуктов брожения. Но наиболее насыщенным выдалась последняя неделя подготовки, надо было и продукты закупить и место подготовить. Но, добавляет женщина, оно того стоило.

Елена Молчанова, инженер кафедры технологий жиров и продуктов брожения

Поэтому возникла такая идея «давайте мы проведем мастер класс… серию, которая могла бы познакомить наших школьников с предприятиями на которых они смогут дальше, после получения диплома, работать.

Мастер-класс длился два часа. Довольные и со вкусностями в руках школьники покинули полихет. Следующее подобное мероприятие, по словам организаторов, запланировано где-то на начало весны. Тогда речь пойдет о разновидностях воды и напитков.