Как совместить поход и здоровое сбалансированное питание?®

Любители походов и длительных вылазок на природу обычно ограничены в возможностях приготовления еды. Походный образ жизни трудно совместить с правильным питанием, если не использовать так называемую сублимированную еду. Большой выбор сублимированных продуктов для туристов и любителей походов можно найти на сайте https://iidlo.com/ru/, где также собрана большая коллекция полезных статей о правильном питании в нестандартных условиях.

Что представляет собой сублимированная еда?

В сущности, сублимированные продукты представляют собой некий концентрат привычных блюд, изготовленный по специальной технологии. Сублимированная еда проходит несколько поэтапных стадий обработки. Сначала она подвергается замораживанию, после чего влага из замороженных продуктов практически полностью удаляется. В результате получают продукт в виде порошка, который представляет концентрат блюд и становится готовым к употреблению после заливания кипятком. Достаточно подождать всего 10 минут, чтобы сублимированная еда стала полноценным рационом, обеспечивающим туристов всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Вкусовые характеристики сублимированных продуктов не уступают обычным блюдам: они такие же вкусные, сытные и питательные. Всё это делает сублиматы невероятно популярными среди тех, кто не может готовить еду традиционным образом в силу тех или иных обстоятельств (отсутствие условий, дефицит времени и т.д.).

Какими бывают сублимированные блюда и продукты?

Рынок сублимированной еды характеризуется широким ассортиментом полуфабрикатов, которые имеют длительный срок годности и на протяжении всего этого времени сохраняют свою пользу и вкусовые качества. Продукты такого типа представляют собой полноценные блюда: первые и вторые, закуски, десерты и напитки. То есть, по сути, сублимированная еда способна полностью заменить полноценное питание. Следует заметить, что рацион такого типа обладает одним важным преимуществом, которым не может похвастаться обычная или консервированная еда – это малый объём и вес. Порошкообразные продукты весят в десятки раз меньше обычных блюд, что делает их незаменимыми в походах, на пикниках, в дальних поездках и путешествиях. Также сублимированные блюда удобно брать на работу, они популярны среди спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни, но не хочет «перекусывать на ходу» вредным фастфудом.