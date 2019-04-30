Как уберечь себя и свою семью от бытовой химии? Альтернативные способы уборки в 2019 году®

В современном мире уборка стала неотъемлемой частью жизни любого человека.

Среднестатистическая женщина вынуждена еженедельно наводить в доме чистоту: проводить влажную уборку, стирать, мыть посуду. К сожалению, ничего из вышеперечисленного не выполнить без современной бытовой химии.

Вред от бытовой химии так или иначе неизбежен. Как же тогда защитить себя и своих близких от негативного воздействия химии?

В этой статье статье мы расставим точки над “И” в следующих вопросах:

1. Как бытовая химия влияет на здоровье человека?

2. Вредна ли бытовая химия во время беременности?

3. Бытовая химия и дети

4. Эко-химия для дома

5. Вредна ли бытовая химия и основные правила использования бытовой химии

6. Альтернативные способы уборки

Как бытовая химия влияет на здоровье человека?

Каждый из нас ежедневно сталкивается с бытовой химией, но не каждый знает о том, как она влияет на наш организм. Вредная бытовая химия содержит большое количество хлора, пары которого пагубно влияют на организм человека.

В связи с этим могут воспаляться дыхательные пути, нарушаться работа слизистых и спровоцировать гипертонию. В различных полиролях содержится большое количество нефтяных дистилляторов, которые также негативно отражаются на здоровье и иммунной системе человека. А фосфаты, которые содержатся в химии нарушают кислотно-щелочной баланс в организме и вызывают аллергические реакции.

Вредна ли бытовая химия во время беременности?

Однозначно - да. Во время беременности у женщины увеличивается чувствительность и повышается восприимчивость к многих веществам. Первое, что опасно – аллергия. Иммунная система на эти 9 месяцев ослабевает, из-за этого у 30% женщин возможно развитие аллергии в период беременности.

Так как любые медицинские препараты против аллергии нежелательны в этот период, то следует максимально оградить себя от контакта с химией (сюда относим моющие средства, аэрозоли и освежители воздуха). В период беременности настоятельно рекомендуем призвать помощь сторонних специалистов и оградить себя от уборки.

Бытовая химия и дети

Если в квартире живут маленькие дети, то мы рекомендуем соблюдать два основных правила уборки и хранения химии, чтобы уберечь свое чадо да и себя.

1. Используйте как можно меньше химии в уборке!

Не нужно злоупотреблять бытовой химией и использовать ее для всего. Достаточно иметь что-то для жировых загрязнений и для санузла. Все остальное достаточно вымыть с водой. Средство для пола вообще не несет в себе ничего, кроме запаха, который все привыкли называть «запахом чистоты». Маленькие дети чаще всего ползают по полу, потом эти руки засовывают в рот, что может привести к отравлению. Лучше вымыть пол водой до чистоты воды.

2. Храните химию в недоступных местах.

Дети очень активны и любознательны. Стоит позаботиться о том, чтобы они не имели доступ к химии. Лучше хранить ее где-то в верхнем шкафу, чтоб у дитя не было возможности дотянуться. Баночки должны быть плотно закрыты, а ребенку стоит с детства объяснять, что это не игрушка.

Эко-химия для дома

Здоровый образ жизни с каждым годом набирает обороты своей популярности. Все больше украинцев склоняются к применению эко-химии, а на рынке появляется все больше производителей и марок. Химия для дома делится на подвиды:

для уборки;

освежители воздуха;

порошки и гели для стирки;

моющие для посуды.

Химия для уборки

Ведущий клининг-сервис УБЕРЁМ путем разных проб и ошибок выбрал для клининга лучшего поставщика, химия которого соответствует самым важным критериям: экологичность и качество и не наносит вреда здоровью.

Она не пахнет, не содержит хлора и бережно вымывает поверхности. Немецкая эко-химия Kiehl имеет 2 знака эко-лейбл.

Состав продукта Kiehl направлен на сохранение качества окружающей среды и разрешает присвоение ему «Экологического знака Соответствия» Европейского Союза.

Ею можно пользоваться и в домашних условиях, приобретя в интернете или специальном магазине.

Освежители воздуха

Мы против разного рода освежителей. Лучше лишний раз проветривать квартиру ( комнату) и этого вполне достаточно, чтоб в комнате приятно пахло или было свежо. Но если Вы все равно не можете отказаться от использования освежителей, то выбирайте его по этим критериям :

освежитель должен содержать натуральные компоненты;

иметь хоть одну отметку ЭКО-лейбла или соответствующий знак качества.

Лучше напрочь отказаться от них, ведь многие летучие вещества вредны для здоровья.

Обеспечьте в комнате хорошую вентиляцию, а в спальной комнате поставьте парочку горшков с цветами - они будут облагораживать воздух и поддерживать микроклимат квартиры в норме.

Порошки и гели для стирки

Сегодня эксперты отдают предпочтения бесфосфатным (лучше детским) гелям для стирки, потому что:

1. Они не вызывают аллергической реакции.

2. Не оседают в воздухе и на одежде.

3. Не имеют запаха.

4. Справляется даже со сложными загрязнениями.

5. Эффективен даже при стирке на 30-40 градусах, что очень экономично.

Купив порошок без фосфатов Вы защитите себя, своих деток и вещи от нежелательной химии.

Моющее для посуды

Используя моющие для посуды стоит наносить средство на губку, а не на посуду. Мыть только в перчатках. Тщательно промывать посуду с большим количеством воды.

ВАЖНО! моющее не должно быть сильно мыльным и пениться, чем меньше пены, тем безопаснее средство.

Основные правила использования бытовой химии

С развитием химической промышленности выбор химии стал более обширным. Мы рекомендуем выбирать ЭКО-средства и соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Используйте средства защиты.

Прежде, чем приступить к уборке, стоит одеть перчатки (даже если средство не агрессивное, то его контакт с вашей кожей не пойдет Вам на пользу). Если средство с агрессивным составом (вредными веществами) – оденьте маску, а лучше респиратор, это защитит органы дыхания и слизистые.

2. Не используйте просроченную химию. Испорченное средство может не только потерять свою эффективность, но и разъедает поверхности.

3. Хорошо смывайте средство. Всем средствам бытовой химии требуется многократное ополаскивание. Лучше промыть после поверхность водой два-три раза.

4. Не храните бытовую химию рядом с продуктами. Лучшее иметь отдельную закрытую полку, ведь даже микроскопические капли химии , попадая на пищевые продукты, а впоследствии и в организм человека, может вызвать отравление.

5. Соблюдайте инструкцию и дозировки. Перед применением каждого средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией, соблюдайте рекомендованную концентрацию, чтоб не сжечь поверхности и получить желаемый эффект.

Соблюдая эти простые правила Вы сможете эффективно и безопасно наводить чистоту в квартире/доме, уберечь себя и своих близких.

Альтернативные способы уборки

Некоторые вещи невозможно сделать без применения средств (например: вымыть посуду, постирать вещи, очистить поверхность/кафель от плесени, жира и т.д). Но есть парочку лайфхаков, как сделать уборку в квартире безопаснее и экологичнее для Вашего дома .

Используйте лимонную кислоту. Барабан стиральной и посудомоечной машины можно очистить от водного налета с помощью лимонной кислоты. Никаких средств, просто в емкость для порошка насыпьте немного кислоты и поставьте на какой-то стандартный режим стирки/мойки. Чтоб почистить чайник достаточно вскипятить его с лимонной кислотой. Такую процедуру стоит делать раз в месяц, чтоб налет не скапливался на барабане.

Чистка сантехники уксусом. Наберите в емкость воду и с уксусом, туда можно поместить насадку для душа, смесители и оставить на 15 минут. После стоит промыть все большим количеством воды. Уксус очистит закупорки и отмоет водный налет.

Сода и уксус. Прочистить стоки в ванной и избавить их от неприятного запаха помогут сода и уксус. Половину стакана соды засыпьте в сток, после “погасите” соду стаканом уксуса. Желательно прикрыть слив салфеткой или кусочком ткани. Оставьте на 20-30 минут и промойте большим количеством теплой воды. Это поможет устранить от неприятных запахов с канализации.

Соль. Кухонные полотенца зачастую сложно отстирать простым порошком. Разбавьте в воде 5-7 столовых ложек соли, положите в емкость на пару часов полотенца. Потом постирайте их в стиральной машине привычным образом. Такой способ в разы безопаснее, чем использовать отбеливатели или пятновыводители.

Чистка микроволновки лимоном. Поместив в микроволновку воду с лимонной кислотой и поставив на 10 минут можно избавиться от сложных загрязнений. Пары лимонна размягчат загрязнения и их можно будет просто смыть губкой.

Такие способы очистки - неплохая альтернатива бытовой химии. НО при использовании их обязательно надевайте перчатки и открывайте все окна в квартире. Резкий запах уксуса может привести к отравлению.

В заключение хотели бы сказать, что лучше использовать как можно меньше химии в уборке. Лучше лишний раз промыть пол водой до чистоты воды или воспользоваться альтернативными способами уборки. Внимательнее подходите к подбору химии, всегда читайте состав и старайтесь избегать контакта с кожей.

Берегите свое здоровье и своих близких!