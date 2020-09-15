Как ухаживать за кофемашиной Delonghi®

Правильный уход за кофемашиной позволяет существенно продлить срок эксплуатации и защитить себя от дорогостоящего ремонта. Специфические рекомендации изложены в инструкции к каждой модели, а об универсальных правилах рассказали эксперты «Сервис-Маркет».

Контроль качества воды

Вода влияет не только на вкус готового кофе, но и на исправность агрегата. Некачественная вода может оставлять накипь на деталях и в резервуарах, что с течением времени сказывается на состоянии кофемашины. В современных моделях предусмотрена автоматическая программа декальцинации, позволяющая быстро очистить всю систему без лишних усилий, а более старые версии приходится очищать от накипи вручную. Независимо от возраста кофемашины очистку следует проводить регулярно, а уменьшить количество накипи поможет использование качественной очищенной воды.

Очистка от кофейных масел и гущи

В процессе приготовления напитков в машине остаются кофейные масла, которые могут влиять на вкус кофе и состояние агрегата. Эксперты рекомендуют очищать машинку от таких осадков не реже, чем раз в 220 чашек. Также важно регулярно очищать контейнер машины от гущи. Произвести очистку можно самостоятельно, изучив инструкцию, либо же в специальном сервисном центре.

Удаление молочных следов

Если в вашей машинке предусмотрены программы для приготовления кофейных напитков с молочной пенкой, важно помнить о том, что остатки молока быстро присыхают к любым поверхностям, а также могут быть очагами размножения бактерий. Во избежание поломок и отравлений, рекомендуется удалять остатки молока сразу после приготовления напитка. В некоторых моделях Delonghi есть кнопка автоматической очистки капучинатора, что здорово облегчает процесс.

Своевременная замена фильтров и глобальная чистка

В зависимости от модели может потребоваться замена фильтров для кофе или воды. Найти запчасти для кофемашин Delonghi можно в специализированном магазине или сервисном центре. Регулярность замены фильтров прописана в инструкции к конкретной модели и может зависеть от интенсивности использования.

Глобальная очистка всей системы также необходима, если хочется, чтобы кофемашина прослужила долго. Для домашних кофемашин, с помощью которых готовят 5-15 чашек кофе в день, чистку рекомендовано проводить раз в 2-3 месяца, а вот машины с загрузкой 20-100 порций в день, необходимо чистить ежемесячно.

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