Как в Харьковском зоопарке отметили День арбуза

Бегемотиха Степанида не долго думая раздавливает своей немаленькой челюстью - арбуз просто целиком. В ее вольер ягода сегодня попала не просто так - сочной вкусняшкой жителей зверинца угостили по случаю вкусного праздника - Дня арбуза, рассказывает Елизавета Ткачева. Неизвестно когда и как оно было придумано, но вот то что арбуз уж слишком популярна ягода - факт. Низкокалорийный, витаминный и хорошо утоляет жажду, более того специалисты говорят - еще и укрепляет иммунитет.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Наш зоопарк не оминув святкування дня кавуна. Ми пригостили більшість з наших вихованців солодкою та соковитою ягодою, а саме: рептилій, приматів, ведмедів, криланів та навіть дикобразів. Кавуни корисні для травлення тварин і збагачення вітамінами.

Сочные ягоды пришлись по душе всем пушистым - утоляли жажду арбузами чернобурки и еноты. А черно-бурые лисы Джерри и Джина вообще как только увидели яркие вкусности бросились их мгновенно поедать, только время от времени немного отвлекаться на сотрудников зверинца, которые снимали их.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Тим часом єноти Мен та Шоу з не аби яким запалом вибирали м’якоть лапками , та ласували взагалі не відриваючись від такої приємної справи. Звичайно, тварини спочатку починають виїдати смачну та соковиту м’якоть, і тільки на останок залишають кірку.

Слон и бегемотиха мелкие арбузы - ели целиком, крупные же давили ногами и поедали уже ломтиками. Такая новинка в рационе животных - не только польза но и разнообразие в пище пушистых питомцев, уверяют в зоопарке.