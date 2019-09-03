Как выбрать городской велосипед: критерии, на которые стоит обратить внимание

С каждым годом все больше жителей мегаполисов пересаживаются на велосипеды. Популярность этого транспортного средства закономерно объяснима — экологичность, удобство передвижения в условиях пробок, отсутствие необходимости платить за бензин и парковку. Главное — выбрать надежную модель.

Детали, которые важно знать

Citybike создан специально для езды по ровному асфальту и другим «городским» поверхностям вроде тротуара. Стильный дизайн, широкое седло, защита цепи, наличие багажника или корзинки (опционально) — отличительные черты моделей.

Различают следующие виды городских велосипедов:

Круизеры — стильные и яркие байки. Имеют удобное сиденье, широкий руль, колеса диаметром 24 или 26 дюймов. Количество скоростей — от 1 до 8.

Чопперы — модели, которые внешне напоминают мотоциклы. Отличаются массивной рамой, широкими колесами (26 дюймов) и большой двухкоронной вилкой. В распоряжении велосипедиста — до 8 скоростей.

Комфортные — велосипеды, оснащенные многоскоростной трансмиссией, передним амортизатором, эргономичными ручками и заводскими крыльями. Диаметр колес — 26 или 28 дюймов.

Складные — модели, которые благодаря продуманной конструкции можно перевозить в метро, автобусах или в багажнике автомобиля. Не занимают много места в помещении.

Гибриды — промежуточный вариант между ситибайком и горным велосипедом. Подходят для езды по ровному асфальту и проселочным дорогам. Предусмотрена система амортизации.

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Ключевые критерии выбора