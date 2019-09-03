 

Как выбрать городской велосипед: критерии, на которые стоит обратить внимание

03 сентября 2019 г. 11:38
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С каждым годом все больше жителей мегаполисов пересаживаются на велосипеды. Популярность этого транспортного средства закономерно объяснима — экологичность, удобство передвижения в условиях пробок, отсутствие необходимости платить за бензин и парковку. Главное — выбрать надежную модель.

Детали, которые важно знать

Citybike создан специально для езды по ровному асфальту и другим «городским» поверхностям вроде тротуара. Стильный дизайн, широкое седло, защита цепи, наличие багажника или корзинки (опционально) — отличительные черты моделей.

Различают следующие виды городских велосипедов:

Круизеры — стильные и яркие байки. Имеют удобное сиденье, широкий руль, колеса диаметром 24 или 26 дюймов. Количество скоростей — от 1 до 8.
Чопперы — модели, которые внешне напоминают мотоциклы. Отличаются массивной рамой, широкими колесами (26 дюймов) и большой двухкоронной вилкой. В распоряжении велосипедиста — до 8 скоростей.
Комфортные — велосипеды, оснащенные многоскоростной трансмиссией, передним амортизатором, эргономичными ручками и заводскими крыльями. Диаметр колес — 26 или 28 дюймов.
Складные — модели, которые благодаря продуманной конструкции можно перевозить в метро, автобусах или в багажнике автомобиля. Не занимают много места в помещении.
Гибриды — промежуточный вариант между ситибайком и горным велосипедом. Подходят для езды по ровному асфальту и проселочным дорогам. Предусмотрена система амортизации.

Лайфхак! Чтобы купить велосипед максимально выгодно, изучите ценовую политику интернет-магазинов. Достаточно зайти на сервис сравнения цен E-каталог и выбрать модель, которая соответствует вашим требованиям.

Ключевые критерии выбора

  1. Рама. На рынке представлены модели со стальными, алюминиевыми и карбоновыми рамами. Первые относительно недорогие, обеспечивают хорошую маневренность при поворотах и смягчают удары. Вторые — легкие, прочные и не ржавеют. Третьи — дорогие и долговечные. Закрытая рама больше подходит мужчинам, а открытая — женщинам.
  2. Колеса. Оптимальный размер колес для ситибайков — 26 дюймов. Такие велосипеды более легкие и маневренные. Модели с колесами 28 дюймов легче преодолеваю препятствия на пути в виде кочек и ухабов. Отдавайте предпочтение силиконовым или полусиликоновым покрышкам.
  3. Переключатель скоростей. Для езды по ровному асфальту подойдет односкоростной ситибайк. А чтобы комфортно передвигаться по неровному городскому ландшафту, выбирайте модели с 7–9 скоростями.
  4. Тормоза. Выбирайте модели с обычными ободными тормозами на заднем или обоих колесах.

 

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