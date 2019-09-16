Как выбрать нарядный женский костюм под тип фигуры?®

Эволюция женских костюмов проходила одновременно с утверждением гражданских прав представительниц прекрасного пола. В конце XIX века женщины вернули себе право самореализации в обществе. В поисках подходящей одежды для работы и ежедневных выходов дамы обратили внимание на практичные брючные костюмы.

Первые женские костюмы состояли из жакета, блузки с камеей и юбки-трапеции. В гардеробах послевоенного времени появились строгие пиджаки и прямые юбки. В середине 1950-х силуэты снова стали более изящными – офисные работницы начали носить шелковые блузы, приталенные жакеты и узкие юбки.

Сегодня модные тренды хоть и выставляют к деловым костюмам определенные требования, но в то же время обеспечивают такой уровень свободы, что женщины могут подобрать брючный или юбочный костюм для любой жизненной ситуации.

Современные тренды в костюмной моде

Чаще всего деловые костюмы состоят из брюк или юбки и жакета. Нарядный женский костюм также может включать приталенную рубашку или блузку на завязке одного с брюками цвета. Условно все женские деловые костюмы можно разделить на две категории:

- Строгие. Классический крой, строгие линии, юбка до колена или брюки. Жакет или блуза могут быть приталенными, но в образе царит лаконичность и минимализм. Один из популярных современных трендов – это немного расклешенные брюки до середины голени.

- Нарядные костюмы с интересными деталями: пояс-завязка, воротник-шалька, V-образный вырез, баска, свободный крой, принты. Если в вашем офисе допускается semi-formal дресс-код, а деловая строгость не возведена в высокий ранг, почему бы не порадовать себя одеждой с «изюминкой»...

Современные женщины предпочитают комфорт и полную свободу движений, поэтому повседневные костюмы для работы – это легкие свободные модели, часто в “пижамном” стиле. “Пижамный” тренд все еще актуален: брюки из тонкой ткани и рубашка с короткими или длинными рукавами продолжают радовать женщин, для которых важно удобство.

Подбираем фасон под тип фигуры

Чтобы купить красивый костюм женский, в котором Вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно, стоит учитывать тип фигуры. Женщинам с невыраженной талией нужно избегать свободных жакетов с обилием горизонтальных линий. Им подойдут укороченные брюки и расклешенные юбки. А вот приталенный верх (в том числе с поясом) поможет обладательницам фигуры «прямоугольник» и «яблоко» подчеркнуть линию талии и сбалансировать пропорции.

Женщинам с узкими плечами следует обратить внимание на удлиненные варианты. Брюки и юбки с заниженной талией не стоит выбирать девушкам с небольшим животиком. Свободные модели визуально расширят бедра, а вот узкие и лаконичные брюки или юбки сбалансируют пропорции крупного низа.

Многие женщины предпочитают западные бренды, но сегодня купить красивый костюм женский можно и в украинском магазине. Дизайнер украинского бренда «Krisstel» Светлана Шелефост создала для украинок разноплановые комплекты для работы, свиданий, выходов в свет и праздничных событий. Качественные материалы, интересные фасоны и продуманные силуэты помогут Вам создать незабываемый образ как на каждый день, так и для особых поводов.