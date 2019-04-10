Какая погода на Харьковщине ожидается до конца недели - прогноз синоптиков

10 апреля 2019 г. 16:20
Автор: Алина Тюхай
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В то время как воздух в городе прогрелся местами до 25 градусов тепла, в Харьковском Гидрометцентре сообщили, что температура пока не перешагнула аномальную для весны отметку в плюсовой температуре.

Синоптики уверяют, что погода ожидается хорошая, так что переживать харьковчанам не стоит.

Однако, как отмечается в информации на официальном сайте Гидрометцентра, завтра в лесах Харьковской области - высокая пожарная опасность. По шкале опасности ей присвоили 4 класс.

Кроме того, в регионе ожидаются грозы, а местами - шквалы и град.

Следующие несколько дней, вплоть до следующей недели, в Харькове ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность.

Температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла, а в воскресенье максимум +12.

 

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