Какая погода ожидает харьковчан на выходных?

17 апреля 2020 г. 19:25
Автор: Алина Тюхай
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Сильные порывы ветра накануне наделали беды в городе. Шквала не выдержали три десятка деревьев почти во всех районах города, еще столько же крупных ветвей отломились и упали кое-где на припаркованные автомобили горожан.

Подобная погода по словам синоптиков ожидается и в субботу. Порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Небо будет затянуто облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - от 0 до 2-х градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, а вот днем ​​воздух прогреется до 13 градусов с отметкой плюс.

В воскресенье, 19 апреля, в городе-переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - до 2 градусов тепла, днем ​​до 13 градусов.

Начнется следующая неделя с дождливой погоды временами даже с мокрым снегом и максимальной температурой днем ​​- +11.

 

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