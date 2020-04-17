Какая погода ожидает харьковчан на выходных?

Сильные порывы ветра накануне наделали беды в городе. Шквала не выдержали три десятка деревьев почти во всех районах города, еще столько же крупных ветвей отломились и упали кое-где на припаркованные автомобили горожан.

Подобная погода по словам синоптиков ожидается и в субботу. Порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Небо будет затянуто облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - от 0 до 2-х градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, а вот днем ​​воздух прогреется до 13 градусов с отметкой плюс.

В воскресенье, 19 апреля, в городе-переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - до 2 градусов тепла, днем ​​до 13 градусов.

Начнется следующая неделя с дождливой погоды временами даже с мокрым снегом и максимальной температурой днем ​​- +11.