Какие главные требования предъявляют пользователи к смартфонам?®

Сегодня трудно найти человека без смартфона – этот вид «умной» электроники прочно вошёл в нашу повседневную жизнь. При этом каждый предъявляет к смартфонам свои, обусловленные индивидуальными потребностями, требования. Однако можно выделить и некоторую общую тенденцию спроса, которая свойственна абсолютному большинству отечественных покупателей «умных телефонов».

Пожелания относительно объёма памяти

Современные смартфоны – это гораздо больше, чем просто мобильные телефоны. С их помощью можно выполнять практически любые задачи, которые ранее были под силу только компьютерам. Например, пользователи популярной модели Apple iPhone 11 могут практически без каких-либо ограничений работать с файлами разнообразных типов и форматов, смотреть фильмы, слушать музыку, создавать и редактировать фотографии, скачивать электронные книги и видеоролики, и многое другое. Всё это создаёт повышенные требования к объёму встроенной памяти, поскольку такое огромное количество файлов, среди которых преобладают «тяжёлые» фильмы, видео и графика, а также программы и приложения, нужно где-то хранить. Причём, желательно, чтобы это не мешало нормальной работе самого устройства, а для этого оно должно располагать достаточно большим объёмом физической памяти. По современным меркам минимально необходимым объёмом памяти считается 32 Гб, средний показатель составляет 64 Гб, а самые лучшие модели оснащены целыми 128 Гб встроенной памяти.

Требования к диагонали и типу экрана

Немаловажным критерием оценки смартфонов современными пользователями выступает также размер экрана, который характеризуется количеством дюймов диагонали. Если ранее на рынке преобладали модели с диагональю экрана порядка 4-5 дюймов, то сегодня это уже считается давно забытым прошлым. Несмотря на то, что в продаже все ещё есть некоторые модели с таким экраном, подавляющее большинство смартфонов оснащаются уже гораздо более внушительными дисплеями. Оптимальным большинство считают экран в 6.0 дюймов и более. Модели с диагональю порядка 7-8 дюймов уже считаются большими – они больше походят на планшеты, чем на собственно смартфоны. Что же касается типа экрана, то лучшими на сегодня считаются смартфоны, оснащённые AMOLED дисплеями – абсолютными рекордсменами по яркости и насыщенности цветов. Данная технология имеет ещё одно важное преимущество: вся информация на экране отлично видна на улице даже в самый солнечный день.