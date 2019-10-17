Какие подарки украинцы хотят получить на зимние праздники: роботы-пылесосы, смарт-часы и другие презенты®

До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому роботы пылесосы, смартфоны и другие гаджеты все чаще появляются в мыслях украинцев в качестве идей для полезных, креативных и интересных подарков родным и близким.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что чаще всего в «виш-листах» оказываются:

роботы-пылесосы, устройства для мытья окон и другие гаджеты для уборки;

смартфоны, Смарт-часы и другие полезные устройства с приставкой «Смарт»;

стильные ювелирные украшения и необычный декор для помещений;

парфюмерия, средства декоративной косметики, ухода за волосами, кожей и ногтями;

деньги.

Получить в подарок банкноты желают люди практичные и рациональные, а вот романтичные и менее прагматичные личности мечтают под бой курантов распаковывать коробки с заветными сюрпризами.

Что именно должно быть в идеальном новогоднем подарке по мнению большинства украинцев? Подарки мечты: топ-5 самых ожидаемых презентов на Новый год-2020

Полезная бытовая техника. Почти треть украинцев считает, что лучшим подарком на новогодние праздники может стать функциональная и эргономичная техника для дома. В числе самых востребованных бытовых приборов: умные пылесосы, микроволновые печи, мультиварки, увлажнители воздуха и электрические отпариватели для текстильных изделий. Самый популярный пункт в списках желаний – это роботизированная техника для уборки. Это интересно: Подобрать прибор для чистки ковров и мытья окон, а также робот-пылесос и другие девайсы можно на shonada.com. Все представленные в ассортименте устройства отлично подходят на роль практичного и в то же время приятного новогоднего сюрприза. Телефоны, планшетные ПК, наручные часы с искусственным интеллектом. Большая часть опрошенных не прочь получить в Новогоднюю ночь коробку с новеньким стильным смартфоном, многофункциональным фитнес-трекером или последней моделью Smart-Watch от топового производителя. Также в заветных мечтах украинцев фигурируют интеллектуальные напольные и кухонные весы и умные зубные щетки. Парфюмерия и косметика. О том, что косметики много не бывает, знает каждая девушка. Неудивительно, что представительницы женского пола в «письме» Деду Морозу упоминают новые туши и помады, лосьоны для тела и ароматные солевые скрабы, маски для волос с эффектом ботокса и освежающие патчи с экстрактом алоэ-вера. Ювелирные изделия. Украшения – это лучшие друзья не только для девушек. Подтверждают этот факт респонденты мужского пола, которые готовы получить в подарок стильную печатку, необычный браслет с агрессивным дизайном или массивную цепь без лишних деталей. Также повышенным спросом пользуются ювелирные запонки и зажимы для галстуков. Стильную одежду, обувь и аксессуары. Модники и модницы стараются не упускать ни единого шанса, чтобы стать счастливыми обладателями новых сумочек, шапочек и варежек, стильных ботильонов или сапогов, пальто и жакетов, брендовых ремней и многих других трендовых предметов гардероба. Именно поэтому в преддверии новогодних праздников они заказывают своим вторым половинкам, друзьям и родителям такие вожделенные обновки.

Также среди хороших подарков на Новый год украинцы упоминают сладости, мягкие игрушки, аксессуары для авто, картины и стильный декор для жилья, цветы и качественный алкоголь.