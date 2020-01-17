Какой способ эпиляции выбрать?®

Эпиляция – это практичный способ расправиться с лишней растительностью. Но что выбрать из многообразия предложенных вариантов? Давайте вместе оценим все плюсы и минусы разных видов эпиляции и выберем подходящий!

Электроэпиляция

Надежный и дорогостоящий способ эпиляции. Его смысл состоит в том, что врач (обязательно надо делать в сертифицированных центрах) с помощью пинцета-электрода воздействует током на волосяные луковицы, которые частично разрушаются. Преимущество состоит в удалении волосиков навсегда с большой вероятностью. Правда, придется посетить как минимум 5-10 сеансов, а может и больше. За этот срок фолликулы полностью исчезнет. Из недостатков этого способа выделяют болезненные ощущения – небольшое жжение во время процедуры и высокую цену.

Лазерная и фотоэпиляция

У этих способов принцип действия похож на электроэпиляцию: также разрушаются луковицы, что препятствует дальнейшему росту волос. Однако, при лазерке на фолликулы влияет световая энергия, исходящая от лазера.

За свою достаточно продолжительную историю, около 25 лет, лазерная эпиляция имеет как сторонников, так и противников. Сейчас технологии стремительно развиваются, и эта отрасль не исключение. Последние новинки это ЭЛОС и гибридная 3D лазерная эпиляция в https://epilaser.com.ua/. Они совмещают несколько лучших технологий в одном аппарате. Удаляют все типы волос – быстро, надежно и главное безболезненно. Рекомендуем выбрать профессиональную и современную студию эпиляции EpiLaser в Киеве, и вы забудете о ненужной растительности навсегда.

Шугаринг

Этот способ эпиляции был известен женщинам еще в древности, а сегодня он обрел буквально второе рождение. Устраняются волоски при помощи горячего сахарного сиропа. Один из самых дешевых способов эпиляции.

Главные ингредиенты для состава – сахар, лимон и вода. По сравнению с аналогичной воском, клетки эпидермы не травмируются, смесь обволакивает исключительно волосики, а кожу оставляет гладкой и красивой. После процедуры ничего не растет примерно двадцать дней! В состав входят натуральные компоненты, никаких отдушек и красителей. Сегодня на шугаринг можно сходить в салон или провести ее дома.

Для этого понадобится три компонента: 2 стакана сахара смешать с четвертью стакана воды и лимонного сока. Затем довести до кипения, пока оно не приобретет насыщенный карамельный оттенок. Дайте ей остыть, а после распределите часть против роста волосочков на коже. Затем нужно просто удалить смесь вместе с волосинками. Так же можно использовать полоски ткани, чтобы легче снимать «сахарную пленку». Но, при всех плюсах, советуем отправляться в специальную студию для депиляции. Но, если не прочь поучаствовать в экспериментах, то можете попробовать дома!

Домашний эпилятор

Это самый болезненный способ. Но достаточно выбрать его 1 раз и надолго можно забыть о походах в салоны. Он одинаково хорошо удаляет волосы, подобно воску. Принцип работы заключается в подвижной части прибора, крутятся мельчайшие пинцеты, которые захватывают и вырывают каждый волосок. Эпилятор отлично подойдет для девушек, следящие за своим телом. Правда, есть противопоказания: такой способ эпиляции не подойдет людям особо чувствительных и низким болевым порогом.