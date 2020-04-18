Карантин заставил Джонни Деппа создать страницу в Instagram

Голливудский актер Джонни Депп создал собственную страницу в соцсети Instagram из-за нехватки общения во время карантина. Об этом он сообщил в Instagram.

Для соцсети актер снял видео, в котором рассказал, что завел страницу из-за карантина во время пандемии коронавируса. Он также поблагодарил фанов за поддержку на протяжении последних лет.

На страницу Джонни Деппа подписались 1,8 миллиона пользователей соцсети.

Ранее Депп был категорически против соцсетей. Он заявлял, что не видит смысла вести собственные страницы и понятия не имеет, как работает Facebook и др. Также актер говорил, что если бы ему пришло в голову создать собственную страницу в соцсетях, ему пришлось бы нанимать специального человека, который бы вел его аккаунт.