Карапузьи бега: в Харькове прошло соревнование младенцев

Один из родителей на старте - другой встречает малого спринтера уже на финише. Юным участникам гонки от шести месяцев до двух годков. Самое главное для успешного финиша - заманить младенца любимой игрушкой. Поэтому в ход идут телефоны, ключи, воздушные шарики и даже ноутбуки. Родители признаются, зачастую, их чад привлекают обычные бытовые вещи и электроника.

Дарина Заглянь, мама участника:

Из игрушек – это у нас пульты, сковородки… Игрушками, мы вообще не пользуемся. Куча игрушек, куча ящиков, посуда, доски, тарелки – абсолютно все, кроме игрушек.

От семимесячной Маши дома прячут все пульты, хотя сегодня именно он помогает младенцу - быстро добраться до финиша.

Виктория Шевченко, мама участницы:

Приманивали любимой игрушкой - погремушкой, носочком развивающим и конечно запретной вещью в доме - это пультом.

Соревнования младенцев в Харькове проводят уже в пятый раз. Первый забег прошел два года назад и в нем приняли участие всего несколько десятков детей. Сейчас - маленьких спортсменов стало больше: свое искусство показывали уже около четырех сотен карапузов.

Алена Дружинина, организатор:

Детки 6 месяцев проползут у нас 5 метров. От года - они уже 10 метров идут, кто может. И двухлетки у нас целых 15 метров пробегают. Самое массовое соревнование среди грудничков, тех, которые ползают на скорость. Мы побили рекорд в прошлом году и зафиксировали в национальной книге рекордов Украины.

Такие соревнования теперь планируют провести еще и в Одессе, Львове и Запорожье.