Каразинские коллекционеры. В ВУЗе показали уникальные частные коллекции преподавателей

Именно из этих белых этикеток известных в то время Крымских вин Ирина Калиниченко и начала собирать свою коллекцию. Бутылка за бутылкой, к ней попадали только самые вкусные экземпляры, смеется женщина, все для того - чтобы знать, какие напитки рекомендовать. Сейчас, говорит женщина, из-за большого разнообразия алкоголя и хороших бутылок сбор коллекции приостановился, говорит, денег не напасешься. А вот во времена дефицита был даже определенный азарт.

Ирина Калиниченко, главный хранитель фондов музея истории ХНУ

Началось это очень давно, многие смеются, говорят: ну надо же, когда я ещё была школьницей, конец 60-х годов. А почему? Потому что мой отец часто ездил в Крым, он возил вина сюда, в Харьков, огромными фурами и привозил великолепные вина с очень красивыми этикетками. Вот они вот здесь одни из первых, вот такие, белые, массандровские.

Сейчас коллекция Ирины насчитывает около трех сотен этикеток, однако на выставке Каразинского университета "Обычные хобби и необычные коллекции университетских людей", представлены лишь несколько десятков самих интересных экземпляров. Самая дорогая из них - этикетка с известного на весь мир шампанского, она попала в коллекциюхарьковчанки- коллекционера совсем недавно, говорит, родственница привезла из-за границы.

Ирина Калиниченко, главный хранитель фондов музея истории ХНУ

Из Франции, бутылку шампанского, которую я всю жизнь мечтала попробовать - знаменитая "Вдова Клико". Это шампанское, брют, и вот его вы можете видеть и в этой экспозиции.

А вот коллекция инженера Сергея Сидоровского - с десяток старинных утюгов, некоторыми из которых пользовалась еще его прабабушка. Здесь наглядно можно наблюдать эволюцию этих бытовых предметов. Пополнять коллекцию современными утюгами, признается Сергей, не будет, потому что они никакой ценности не имеют. Другое дело, вот, например, этот чугунный - весом более четырех килограммов.

Сергей Сидоровский, инженер биологического факультета ХНУ

Ще цікавий утюжок, він має назву «дельфін», тому що от в нього є хвіст і майже от можна побачити тут очі . - А як ним користувалися? - Його ставили на щось гаряче. А це утюг, який використовувався на вуглях, сюди засипалися вуглі, після чого закривалося, і прасували.

Карандаш из Гарварда положил начало коллекции доктора исторических наук Сергея Посохова. Приобретя его в известном ВУЗе США, сначала пользовался им и в процессе решил сохранить на память, и уже теперь спустя почти 20 лет коллекция карандашей историка, привезенных из около тридцати стран, достигает сотни.

Сергей Посохов, профессор ХНУ

Розпочав я цю справу десь 20 років тому, і зазвичай я купував олівці в університетах, де був, в музеях, де я був, в архівах, де я був, тобто це обмежена така собі сфера, де я купував ці олівці, ну і деякі дарували мої колеги. Коли питали мене: «Що тобі привезти?» Я кажу: «Можете олівця привезти - це недорого», я думав і про це також.

По словам директора университетского музея Виктории Иващенко, выставка частных коллекций преподавателей университета по-своему уникальна, каждая экспозиция насчитывает по 20-30 экземпляров.

Виктория Иващенко, директор Музея истории ХНУ

Різний вік, тому що колекція ґудзиків, наприклад - це починаючи з першої половини 19-го століття до початку 20-го, тому що вони пов’язані з уніформою і тими знаками, які наносилися на ці ґудзики, і там є достатньо такі унікальні речі, ну, наприклад, ґудзик військового з Франції періоду Кримської війни.

Необычная выставка будет работать в Музее истории университета до начала ноября.